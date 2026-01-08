Patricia Martínez 08 ENE 2026 - 07:00h.

Era de uno de los perros que llevaba más tiempo en la protectora esperando por una oportunidad

Desde la protectora esperan que sus compañeros veteranos también puedan encontrar una familia que los acoja

Lugo"Rubio" llevaba prácticamente toda su vida viviendo en las instalaciones de la protectora de animales de Lugo. Con 10 años de vida, más de nueve los ha pasado a la espera de una familia que le diera una vida tranquila, tras ser abandonado cuando solo era un cachorro.

Pero los Reyes Magos llevaron su magia también hasta la sociedad protectora de animales de Lugo y el pasado día 5, Rubio realizó el viaje más esperado. Desde el pasado lunes, este perro que durante estos años se había ganado el cariño de los responsables y voluntarios de la protectora, está ya con su nueva familia de acogida. Y en la protectora lucense no pueden estar más agradecidos por darle una oportunidad, a sus diez años.

“Pensábamos que nunca llegaría, que moriría en la cárcel de cemento y humedad y que nunca sabría lo que es el calor de un hogar. Pero ese día ha llegado para él y, por fin, duerme calentito gracias a una familia maravillosa” han comentado emocionados las responsables de la protectora en sus redes sociales, agradeciendo especialmente la oportunidad que se la da “a un pero mayor” y “uno de los perros con menos posibilidades de salir de la Protectora", según han detallado. “Gracias por no poner pegas por su físico, su raza o su tamaño. Gracias por ver más allá” terminan su emotivo mensaje.

Sus compañeros, todos perros veteranos, siguen esperando una oportunidad

Rubio, con sus 10 años ha tenido la suerte de encontrar una familia que lo acoja. Pero en la protectora de Lugo se quedan sus compañeros. Como relatan desde la asociación, su compañera de canil Dana, los Codis, los Cars, Cansado, Ney, o Riobana, los perros más mayores siguen esperando una oportunidad que parece no llegar.

Como recuerdan, desde la entidad “el invierno siempre es duro en la protectora, las temperaturas llegan a -5⁰C, a veces se les congela el agua y hay que esperar a que salga un rayo de sol para que descongele, hay días que la niebla no levanta y la humedad les entra en los huesos y se queda durante días”

Por eso, aprovechan para hacer un nuevo llamamiento a la solidaridad, con la esperanza de que los compañeros de Rubio también encuentren una familia que les de la nueva vida que todos se merecen.