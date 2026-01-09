Patricia Martínez 09 ENE 2026 - 11:26h.

Dos mujeres fueron trasladas al hospital de Santiago en diciembre por una posible intoxicación por monóxido de carbono

Unas semanas antes habían fallecido en viviendas contiguas dos personas en el mismo día

Santiago de CompostelaUn grupo de expertos técnicos formados por personal especializado y agentes de la Policía Nacional están investigando la posible relación entre una fuga de monóxido de carbono, detectada hace unas semanas en la rúa do Hospitaliño de Santiago, con el fallecimiento de dos personas, sucedido en esa misma calle, tras la apertura de diligencias a petición de la familia de uno de los fallecidos.

La sucesión de hechos arrancó con la intoxicación sufrida el pasado 23 de diciembre, por dos mujeres, vecinas del número 3 de esta calle compostelana y que fueron trasladadas al Hospital de Santiago con síntomas de haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. Estas mujeres fueron posteriormente dadas de alta, pero tras el suceso, un equipo de Bomberos de Santiago se desplazó a la calle , donde detectaron, tras las mediciones, elevadas concentraciones de monóxido de carbono, entre los números 1, 3, 5 y 7 de esa calle, que fueron precintados de manera preventiva por la Policía Local.

Los Bomberos sospecharon de una posible mala combustión en una caldera ubicada en el número 5 de la calle, pero no se pudo determinar de una manera concisa el origen de la fuga ni como pudo alcanzar la vivienda contigua, y afectar a las dos mujeres, que estaban en el interior de esta.

Pero esta intoxicación ha despertado las dudas y las sospechas entre los familiares de dos personas fallecidas unos días antes, el pasado 9 de noviembre, en esa misma calle y en viviendas contiguas, tal y como han apuntado familiares de uno de los fallecidos a El Correo Gallego.

Dos personas fallecieron el mismo día en viviendas contiguas de la misma calle

El 9 de noviembre, una mujer de 84 años que residía en el número 5 fue localizada sin vida en el interior de su domicilio. Su muerte fue certificada como natural, sin que se le realizara autopsia, en aquel momento, según ha confirmado su familia.

Solo unas horas después, y en la vivienda contigua, en el número 3 de la misma calle, un hombre de 52 años apareció también muerto en el interior de su vivienda. Los médicos certificaron que habría sufrido un infarto y tampoco se le realizó una autopsia.

Curiosamente, las dos mujeres que resultaron intoxicadas por monóxido de carbono en diciembre y que eran hermana y sobrina del hombre fallecido, se encontraban temporalmente en esa vivienda tras el fallecimiento de su familiar. Por eso, tras su hospitalización, la familia empezó a plantearse la posibilidad de que exista alguna relación entre esos dos fallecimientos en viviendas vecinas, y una fuga de gas, tras las mediciones realizadas en la zona por los Bomberos.

Una comisión de expertos y Policía Científica inspeccionarán las viviendas

La familia del hombre fallecido, ante tal cúmulo de “casualidades” puso los hechos en conocimiento de un abogado, lo que ha derivado en una apertura de diligencias judiciales para aclarar las circunstancias de lo sucedido.

Todas las hipótesis están abiertas y habrá que esperar a las mediciones y análisis en las viviendas realizadas por una comisión de expertos y técnicos que este mismo viernes tenían previsto desplazarse hasta la rúa Hospitaliño para empezar la inspección técnica, e intentar comprobar si el monóxido de carbono pudo pasar de una vivienda a otra. Está previsto que un equipo compuesto por agentes de la Policía científica y técnicos de la empresa de gas lleven a cabo una inspección completa de los inmuebles, que podría dar algunas pistas claras sobre las causas de lo sucedido.