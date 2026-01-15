Patricia Martínez 15 ENE 2026 - 12:28h.

PontevedraLa Policía Nacional de Pontevedra ha detenido a un hombre por un delito contra la intimidad, tras ser sorprendido grabando imágenes de las partes íntimas de mujeres sin su consentimiento. El detenido había creado un artilugio específico, para este fin, usando una bolsa, preparada especialmente para las grabaciones, con un móvil en su interior.

Los agentes estaban realizando un dispositivo habitual, de prevención de delincuencia en una zona comercial de Pontevedra, coincidiendo con el arranque de la temporada de rebajas, cuando casi de manera casual, detectaron a un hombre en una situación sospechosa.

Según el relato de los agentes, el hombre permanecía vigilante y cuando observaba a una mujer con falda corta, se situaba detrás de ella y la seguía durante varios metros, caminando muy pegado a ella y situando la bolsa que llevaba a la altura de las nalgas.

Se cambiaba de ropa para evitar ser detectado

Además, los agentes comprobaron que este comportamiento se repetía de manera reiterada y que el sospechoso entraba y salía de distintos establecimientos empleando siempre el mismo método. Durante la vigilancia, detectaron cómo el hombre se dirigía a un vehículo aparcado cerca para cambiarse de ropa, con el objetivo de pasar desapercibido, y dificultar su identificación.

Finalmente, tras salir de una tienda detrás de una mujer, los policías vieron cómo manipulaba el teléfono móvil y lo introducía en la bolsa, habilitada para grabar por debajo de la falda. En ese momento procedieron a su identificación y a la intervención del material, constatando que el dispositivo se encontraba grabando en el instante de su detención.

Una vez arrestado, pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la intimidad, al captar imágenes de carácter íntimo sin consentimiento de las víctimas.