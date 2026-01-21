Esta borrasca ya se ha hecho notar en A Coruña, donde hoy ha sido difícil caminar debido al viento huracanado

Nos esperan cuatro días bajo el impacto de Ingrid: viento de hasta 200 km/h y nieve en ciudades

La borrasca Harry se marcha de España pero mañana llega otra igual de violenta llamada Ingrid. Entre una y otra, el temporal pone en alerta roja a la costa gallega. Según informa Adriana Seara, se esperan olas de hasta nueve metros. Por zonas, las precipitaciones más abundantes se darán en Galicia, donde irán acompañadas de tormenta y granizo así como en el norte de Extremadura, área del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía durante el jueves.

Esta borrasca ya se ha hecho notar en A Coruña, donde hoy ha sido difícil caminar debido al viento huracanado, la lluvia intensa y el fuerte oleaje. Se insiste en la peligrosidad de acercarse al mar, ya que se esperan olas de nueve metros y ya se han registrado ráfagas de viento de 150 km/h. A partir de ahora, ya está activa la alerta roja en toda la costa de A Coruña.

Ingrid afectará a Portugal y a España con un temporal marítimo importante

Durante el viernes y el fin de semana, la protagonista será la borrasca Ingrid, que afectará tanto a Portugal como a España con un temporal marítimo importante, acompañado de vientos intensos, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas del norte, centro y este de la península.

De acuerdo con el pronóstico, la cota de nieve podría bajar a los 300 metros en el norte y 600 metros en el sur, lo que podrá provocar dificultades en el tráfico rodado.

El jueves continuará el temporal marítimo en las costas del norte, con olas de más de siete metros. Seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas y, por lo tanto, lloverá en buena parte del territorio, aunque hay menos posibilidades de que lo haga de forma intensa en la fachada mediterránea.

A partir del viernes, se comenzarán a notar los efectos de la borrasca Ingrid, que circulará entre la península y las Islas Británicas y profundizará muy rápidamente. Durante esta jornada, habrá lluvias en prácticamente todo el territorio.