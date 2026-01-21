Nos esperan cuatro días bajo el impacto de Ingrid: viento de hasta 200 km/h y nieve en ciudades

Trae consigo aire frío en altura y eso va a hacer que la cota de nieve baje a los cuatrocientos metros

La borrasca Harry sacude todo el litoral mediterráneo desde Girona hasta Alicante

Estamos encadenando temporales uno tras otro, y el que entra hoy por el Atlántico no será una excepción, tenemos por delante dos semanas marcadas por el viento muy intenso, no solo el que ya estamos notando hoy reflejado en los tonos rosáceos de los mapas, sino también por la llegada de una borrasca de gran impacto.

Se trata de la borrasca Ingrid, un auténtico borrascón de más de 4.000 kilómetros de diámetro, que se aproximará a la Península Ibérica de cara al viernes

Permanecerá con nosotros durante al menos cuatro días y su efecto más destacado será el viento, las rachas podrán superar los 200 km/h en alta mar y alcanzar hasta 120 km/h en zonas de montaña, por lo que la precaución será clave durante todo el episodio.

Incluso ciudades como Madrid podrían ver nieve, algo poco habitual y que refuerza la magnitud de este temporal

Además, Ingrid traerá aire frío en altura, lo que provocará un descenso notable de la cota de nieve, que bajará hasta los 400 metros entre el viernes y el sábado. Esto favorecerá nevadas persistentes durante varios días, con acumulaciones superiores a los 30 cm en el Sistema Central y más de 50 cm en puntos de la mitad norte peninsular.