Los vecinos del edificio afectado y de otros dos inmuebles colindantes han sido desalojados a la espera de determinar si se han producido daños en las estructuras

La borrasca Harry sacude todo el litoral mediterráneo desde Girona hasta Alicante

Los vecinos desalojados después de que el mar derrumbara dos terrazas de un bloque de apartamentos de la playa de Tavernes de la Valldigna (Valencia), siguen sin poder regresar a sus casas.

La fuerza del mar desatada por la borrasca Harry provocó graves desperfectos en el edificio Neptuno, mientras que los inmuebles anejos, el hotel Villa Úrsula y el edificio Sant Vicent Ferrer, fueron desalojados por precaución.

Los vecinos del inmueble afectado, llevaban toda la mañana de este martes preocupados por el constante oleaje. Pasadas las 15 horas escucharon un fuerte estruendo y al asomarse vieron como las olas habían derribado el muro perimetral de la parte baja del edificio. Diez minutos después se vinieron abajo las terrazas.

Los vecinos de uno de los apartamentos afectados, una mujer y su hijo, estaban en el interior de la vivienda y salieron rápidamente con las pocas pertenencias que pudieron coger.

Tras el incidente, la Guardia Civil acudió al lugar y desalojó todo el bloque, además del hotel y otro edificio. En total, seis personas, ya que en esta época del año la playa de Tavernes está prácticamente vacía.

Técnicos municipales acudieron a los inmuebles para realizar una primera revisión, aunque hasta que no pase el temporal no podrán determinar si se han producido daños en la estructura.

Una situación que se repite

Los vecinos de la zona denuncian que este incidente no es nuevo, ya que la playa se ve afectada con la llegada de cada temporal que provoca la desaparición de la arena. A pesar de la necesidad urgente de actuaciones, lamentan que llevan años sufriendo esta situación que afecta a las viviendas situadas en primera línea y a toda la costa.

Desde el ayuntamiento de Tavernes, la alcaldesa, Lara Romero, ha asegurado que está previsto un proyecto de regeneración de la playa que llevará a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica para evitar que en el futuro se repitan estos episodios.