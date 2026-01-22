Lo peor llegará a partir de mañana con el aviso rojo por lluvias, viento y nieve en Galicia

Olas gigantes de hasta 23 metros azotarán el Atlántico en las próximas horas por la llegada de un potente temporal marítimo

Compartir







En Galicia se han despertado con olas de hasta nueve metros y con rachas de viento de 70 kilómetros por hora por la llegada de Ingrid. Un temporal que ha destrozado muchos paseos marítimos. Pero lo peor llegará a partir de mañana, ya que los gallegos se van a levantar con avisos rojos por lluvias, viento y nieve. La Xunta ya ha suspendido las clases en algunas zonas de la comunidad, según informa Adriana Seara.

En A Coruña, no para de llover y el viento sopla con mucha fuerza. Mañana, también habrá alerta roja en toda la costa y en Pontevedra, donde se activará una alerta naranja por nieve y se espera, de forma muy inusual, que caigan hasta 20 centímetros en algunas zonas de montaña. Más de la mitad de los ayuntamientos de Galicia estarán sin clases, entre ellos, todos los de la provincia de Ourense.

Suspenden las clases en Galicia por el temporal

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, ha defendido la decisión de suspender las clases para este viernes por la alerta de nieve en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra, todo ello ante una situación potencial de "riesgos no ordinarios".

Vila ha explicado que "no es que haya un riesgo extremo, que sería la situación roja, pero sí hay una situación de potencial riesgos no ordinarios que llevan a que adoptemos esa decisión, insisto, por prevención y precaución". Así, ha hecho hincapié en que "las decisiones se toman en función de estos datos y lo que es exigible siempre es la prudencia y la seguridad de los escolares". De este modo, ha indicado que se ha enviado un mensaje individualizado a 62.000 familias y a 4.000 profesores".

PUEDE INTERESARTE La borrasca Ingrid llega a Madrid: dónde y a qué hora nevará durante el fin de semana

"Por lo tanto, se actúa siempre con un principio de prudencia tratando de preservar que continúe el servicio público educativo pero, en este caso, las circunstancias aconsejan el cierre de los centros", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 23 de enero, el aviso amarillo por nevada debido a la borrasca Harry en las provincias de Jaén y Granada, donde además se ha emitido alerta por viento. Se prevé la activación de avisos amarillos por oleaje y viento en las costas de Almería, Granada y Cádiz, donde también se esperan precipitaciones.