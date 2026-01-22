Olas gigantes de hasta 23 metros azotarán en el Atlántico en las próximas horas

El peor momento del temporal se concentrará entre el viernes y el sábado

La borrasca Ingrid llega a Madrid: dónde y a qué hora nevará durante el fin de semana

Un potente temporal marítimo va a dejar un episodio de oleaje extremo en el norte peninsular a partir de este viernes, con especial incidencia en las costas del Atlántico y el Cantábrico. La llegada de una borrasca muy profunda provocará un fuerte gradiente de presión que se traducirá en rachas de viento muy intensas, superiores a los 140 kilómetros por hora, y en un mar completamente alterado.

En las costas gallegas se esperan olas que superarán los nueve metros de altura, mientras que en el litoral del Principado de Asturias el oleaje rebasará los ocho metros en los momentos más adversos del temporal.

Estas condiciones convertirán el estado del mar en extremadamente peligroso, especialmente en zonas abiertas y expuestas al viento del noroeste

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar acercarse a espigones, acantilados y paseos marítimos, y respetar en todo momento las restricciones y avisos establecidos en puertos y zonas costeras. El peor momento del temporal se concentrará entre el viernes y el sábado, coincidiendo con el máximo impacto del viento y del oleaje, lo que convierte este episodio en uno de los temporales marítimos más peligrosos del invierno en el norte del país.

Los modelos de predicción apuntan a la formación de olas gigantes que podrían superar los 23 metros de altura, una cifra poco habitual que refleja la magnitud del episodio

Este tipo de oleaje, asociado a temporales muy intensos, supone un riesgo elevado para la navegación y para las infraestructuras marítimas.