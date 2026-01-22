La borrasca Ingrid, que ya llega a Madrid, producirá un descenso en las temperaturas y en la cota de nieve

Nos esperan cuatro días bajo el impacto de Ingrid: viento de hasta 200 km/h y nieve en ciudades

La nieve vuelve a la Comunidad de Madrid. Tras el paso de la borrasca Harry por Baleares y el tercio oriental de la Península, que ha dejado a lo largo de la semana lluvias persistentes, temporal marítimo y nevadas en varias zonas de montaña, el sistema se marcha al Mediterráneo.

Sin embargo, lejos de que llegue la estabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta por la entrada de una nueva borrasca: Ingrid. Un chorro polar de aire frío que va a hacer que las temperaturas desciendan y baje la cota de nieve.

Cinco centímetros de nieve en 24 horas

Esto va a hacer que el final de esta semana esté marcado por precipitaciones en forma de nieve en la región madrileña. Este miércoles, la Aemet puso en alerta amarilla a la Sierra de Madrid. Un riesgo que, en principio, estará activo hasta las 23.59 horas de este jueves por nevadas.

Las predicciones meteorológicas estiman que podrían llegar a acumularse en 24 horas unos 5 cm de nieve. Además, desde Aemet dicen que "las acumulaciones se darán por encima de los 1.300 metros" y son más probables en el entorno de Somosierra.

Qué días nevará en la Sierra madrileña

En la sierra de Madrid se esperan cielos cubiertos con precipitaciones que serán moderadas. La Aemet ha comunicado que la cota de nieve será "fluctuante, bajando de 1.300 a unos 900 o 1.000 metros, para volver a subir a unos 1.500 metros al final del día". Por ejemplo, en zonas como Cercedilla o Rascafría, la nieve empezaría a caer sobre las 12.00 horas a partir de los 1.100 metros.

Para el viernes 23 se esperan precipitaciones débiles o moderadas en la sierra, en ocasiones en forma de lluvia y podrían ir acompañadas de "granizo menudo o nieve granulada". La cota de nieve bajará de 1.500 a 700 u 800 metros. Las tormentas podrían ser las protagonistas del día.

La Aemet informa que el sábado 24 las nevadas volverán a marcar la jornada. Zonas de montaña como, por ejemplo, Somosierra, registrarán chubasco en forma de nieve a partir de los 500 metros desde las 12.00 horas. En Buitrago de Lozoya, Cercedilla o Miraflores de la Sierra ocurrirá lo mismo. Y el domingo 25 será un día de nieve en la mayoría de la Sierra de Madrid.

¿Llegará la nieve al centro de la capital?

La predicción de la Aemet para la zona Metropolitana y Henares señala que durante estos días de la semana las lluvias van a tomar protagonismo. Este jueves habrá algo más de estabilidad, pero será a partir de las 18:00 horas cuando los chubascos vuelvan a aparecer.

El viernes 23 será otro día de lluvias, con posibilidad de tormentas, y ya el sábado 24, a partir de las 12:00 horas, la Aemet dice que la nieve podría dejarse ver a partir de las 12:00 horas. La cota de nieve en este área se situará en los 500 metros.

Precaución en las carreteras

En cuanto a los peligros que puede tener circular por carretera ante las nevadas y bajadas de temperatura, conviene seguir atentos a los avisos de la Aemet en los próximos días, especialmente por posibles afecciones en las carreteras de la Sierra de Madrid.

El 112 de la comunidad ya comenzó a indicar ayer que es necesario el uso de cadenas para vehículos ligeros en algunas zonas.