Patricia Martínez 29 ENE 2026 - 12:30h.

Un vecino de la zona grabó en dos ocasiones el paseo de los zorros por el barrio de Os Rosales

En O Portiño los vecinos también los han visto paseándose en busca de comida a plena luz del día

A CoruñaMuchos vecinos de A Coruña ya se han acostumbrado a los paseos de los jabalíes por algunas zonas de la ciudad, que en los últimos meses casi se han convertido en unos vecinos más, empadronados en la ciudad herculina, y hasta se les ha visto paseando por las pistas del aeropuerto de Alvedro, pero lo que no es tan habitual es encontrarse un zorro casi a las puertas de casa.

Y eso ocurrió este pasado miércoles cuando los vecinos de los Los Rosales se encontraron con la sorprendente presencia, recién levantados. Sucedió dos veces en la misma mañana y así lo contó Noel, testigo directo del encuentro, en las redes sociales. Este coruñés se “alegró el madrugón” cruzándose primero con un zorro muy cerca del obelisco Millenium, cuando todavía no había amanecido. El animal se le apareció a las 7.45, junto al colegio CEIP Emilia Pardo Bazán. Pero una hora después, la visión se repetía, ya a plena luz, del día. Pasadas las nueve de la mañana, el zorro se volvía a dejar ver en la misma zona.

"Algunos dirán que eso tiene algún tipo de significado. Otros teorizarán sobre si llevo bacon en los bolsillos. Sea lo que sea a mí me ha alegrado el madrugón de este miércoles", contaba Noel, a quien muchos en A Coruña conocen como Noel Turbulencias, por su difusión de la actualidad musical a través de Cuac FM.

No es el primero

Noel, vecino del barrio, cree que se trata de una pareja que cerca de esa zona, en el entorno de Los Rosales, y que se ha dejado ver en otras ocasiones. “En el vídeo nocturno había otro agazapado en los matorrales que no sale en la imagen”, cuenta.

“Es mi segundo avistamiento” cuenta aún sorprendido. “Los vi hace un par de meses juntos al pabellón municipal de Los Rosales. Y los conserjes de la instalación los han visto en varias ocasiones” detalla, dando cuenta de que estos animales se pasean casi como unos vecinos más del barrio, probablemente en busca de comida.

Hace apenas un mes, a principios de enero, varios vecinos de O Portiño también avisaron de que habían visto a un par de zorros paseando por esa zona costera, con toda tranquilidad.