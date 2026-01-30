Patricia Martínez 30 ENE 2026 - 04:30h.

Los agentes lo interceptaron este pasado martes conduciendo bajos los efectos del alcohol y con una luz rota

Tiene una suspensión del permiso de conducir vigente al menos hasta el año 2051

A CoruñaLos agentes de la Policía Local de A Coruña daban el alto a un conductor el pasado martes por la noche en el entorno de la Plaza de Pontevedra en lo que parecía una actuación rutinaria de control de tráfico. Un coche les llamó la atención porque tenía una luz trasera fundida y no se veía correctamente la matrícula así que le dieron el alto, sin imaginar lo que descubrirían minutos después. La sorpresa llegó cuando procedieron a pedirle la documentación al conductor, y a comprobar su identidad.

Al parar el coche, según fuentes de la Policía Local, los ocupantes del vehículo se bajaron para increpar a los agentes, por lo que estos tuvieron que pedir el refuerzo a otras patrullas.

Fue entonces cuando descubrieron quien era el conductor. Y se trataba de un viejo conocido de la Policía y de la Guardia Civil de A Coruña. A Benjamín López Rojo, todos lo conocen en la comarca por su curioso apodo de "Japito”, pero también por su nada desdeñable historial delictivo, con incluso un récord. Hace más de una década y con apenas 20 años, ya había batido el récord de España de condenas por delitos relacionados con la conducción. Los agentes lo sorprendieron este martes conduciendo bajo los efectos del alcohol, y con la luz rota del coche. Y por supuesto, sin carnet de conducir.

Nunca se ha presentando al examen de conducir

Porque “Japito” no tiene permiso de conducción en vigor, ni lo tendrá al menos hasta el año 2051. De hecho, nunca se ha presentado al examen para tenerlo. “En veinte años como policía no he visto un caso similar de suspensión de carné”, ha afirmado un agente coruñés, conocedor de la trayectoria de este conductor además de reincidente, insistente.

Al comprobar la identidad del conductor, los agentes no salían de su asombro, ya que "Japito" acumula suspensiones del permiso de conducir hasta el año 2051, por numerosas condenas por delitos contra la seguridad vial. Pero también tiene un amplio historial de otros delitos. Y a esta suma de años, habrá que añadirle ahora la condena que pueda sumar por este nuevo quebrantamiento de la suspensión en vigor.

Más de un centenar de detenciones a sus espaldas

Benjamín López Rojo es de Carballo y en su historial delictivo se acumulan detenciones y condenas desde que era casi un adolescente, aunque no tiene delitos de sangre. Una de las más llamativas sucedió en 2011. Con solo 21 años fue detenido tras una espectacular persecución por Carballo en la que participaron seis patrullas de la Guardia Civil y un helicóptero.

Los investigadores habían recibido el aviso de que un hombre había retenido de forma ilegal a su expareja, y, en su huida, acabó golpeando su coche con tres coches más, dejó herido a un peatón e intentó esconderse dentro de un congelador, en una vivienda del poblado de O Sisto, en Carballo, donde decenas de sus vecinos se enfrentaron a los agentes para intentar evitar la detención del que durante muchos años consideraron un héroe. Con una vida digna de película donde no han faltado persecuciones, juicios, entradas y salidas de prisión y estrategias judiciales diversas que le han permitido ir serpenteando las condenas sin pasar demasiado tiempo seguido en prisión.

Con apenas 20 años ya sumaba un centenar de detenciones, especialmente por robos, hurtos y atentados contra la autoridad. En 2013 llegó a acumular 23 condenas por conducción temeraria. Actualmente está en libertad, tras cumplir una condena de dos años por sustracción de vehículos.