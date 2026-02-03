Patricia Martínez 03 FEB 2026 - 11:28h.

Siete de los casos están localizados en la provincia de A Coruña

La Consellería recuerda la importancia del uso del preservativo y la vacunación preventiva ante prácticas de riesgo

Compartir







A CoruñaLa Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha confirmado la existencia de un brote de viruela del mono en Galicia, con nueve casos, de los que siete estarían localizados en la provincia de A Coruña, sin que por ahora se pueda concretar el origen de este.

Según han detallado desde el departamento de sanidad autonómico, entre el 15 de diciembre del año pasado y el 25 de enero de este año, se han registrado un total de nueve casos de viruela del mono, siete de ellos localizados en la provincia de A Coruña.

PUEDE INTERESARTE El virus respiratorio sincitial aumenta su positividad en Galicia: los menores de 2 años los que más preocupan

Dos de estos casos registrados tienen vinculación con una sauna de A Coruña, mientras que entre los otros casos algunos tienen vínculos con establecimientos de fuera de Galicia, por lo que es más complicado identificar el origen del brote, que "no está claro" todavía, para las autoridades sanitarias.

La rápida detección es fundamental para "cortar las cadenas"

Ante este escenario, la Consellería ha vuelto a poner el foco en las "prácticas sexuales de riesgo y en la vacunación" y aconseja el uso de preservativo, vacunación preventiva contra esta enfermedad en los grupos de riesgo y en caso de tener síntomas o lesiones compatibles, consultar con el médico de cabecera.

PUEDE INTERESARTE Detectan por primera vez en Baleares varios casos la variante más grave de la viruela del mono: se trata del virus mpox clado I

Así, la rápida detección de nuevos casos es fundamental para "cortar las cadenas" de transmisión. Por ello, tras la notificación de sospecha o casos confirmados el Sergas recoge muestras para la confirmación o investigación de la variante a la que pertenece, dan indicaciones de aislamiento e higiene a los casos confirmados y buscan contactos estrechos para hacer seguimiento e indicar la vacunación si es necesario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta ahora, la mayoría de los casos identificados han sido en personas homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Las personas transgénero y las personas de género diverso también pueden ser más vulnerables en el contexto del brote actual. Es importante tener en cuenta que el riesgo de viruela del mono no se limita a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Cualquier persona que tenga contacto estrecho con alguien que es infeccioso está en riesgo.

Se propaga con el contacto cercano y los síntomas suelen ser leves

Esta enfermedad se contrae por contacto físico estrecho con alguien que tiene síntomas, lo cual incluye tocarse y estar cara a cara. De manera similar a la viruela, la transmisión de la viruela del mono de persona a persona se ha descrito clásicamente como a través de gotas respiratorias grandes durante el contacto cara a cara directo y prolongado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La viruela símica se propaga por contacto cercano piel con piel durante las relaciones sexuales, lo que incluye besos, contacto, sexo oral y sexo con penetración, con alguien que tiene síntomas. El exantema, los líquidos corporales (como líquido, pus o sangre de lesiones cutáneas) y las costras son particularmente infecciosos.

Los síntomas, habitualmente leves, suelen durar entre dos y cuatro semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento. Pero en algunas personas, pueden provocar complicaciones médicas graves. Las personas con inmunodepresión subyacente corren el peligro de padecer síntomas más graves. Entre los síntomas más comunes están la erupción con ampollas en diferentes zonas del cuerpo, fiebre, cefalea, ganglios inflamados y sensación de cansancio y dolores musculares.