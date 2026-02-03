La emocionante despedida de Cholo, el empleado de farmacia más veterano de A Coruña

Patricia Martínez 03 FEB 2026 - 06:30h.

Cholo entró a trabajar en la farmacia con 15 años y ha visto nacer y crecer a sus responsables actuales

El pasado viernes decenas de clientes y amigos quisieron acompañarle a bajar la reja de la farmacia por última vez

A CoruñaUna sensación de ausencia recorre las instalaciones de la Farmacia Tedín en la plaza de Ourense de A Coruña, donde los clientes no dejan de entrar y salir, muchos sin saber que no es “un día más” en el negocio. Porque desde este lunes falta alguien atendiendo a los clientes, detrás del mostrador. Cholo, su empleado más veterano, disfruta por fin y después de 49 años de una merecida jubilación. Y en la farmacia les “falta algo”, confiesan. “Aún lo estamos asimilando” cuenta Valeria, una de las responsables actuales del negocio.

En A Coruña todos los conocen como Cholo pero su DNI aparece el nombre de Manuel Francisco Vila. Empezó a trabajar en esta misma botica con solo 15 años, como el chico de los recados de la farmacia para el anterior propietario, Cristino Álvarez, de quien aprendió todo sobre el oficio. Años después, cogió la farmacia Teresa Gómez Tedín y Cholo continuó siendo un referente detrás del mostrador, durante casi 50 años. Más de media vida, donde además ha visto crecer entre las estanterías del local a Valeria y a Julia, las dos responsables actuales del negocio.

Cholo quiso mantener en secreto su marcha hasta casi el último momento: un anuncio de despedida que por fin desvelaba en el perfil de Instagram, el pasado mes de diciembre; al anuncio de su jubilación lo definieron como las "campanadas más especiales", con Cholo y Valeria vestidos de gala para el anuncio.

Porque Cholo además de despachar medicamentos y arreglar “hasta el aire acondicionado”, era “modelo” en la cartelería del local, y “actor”; uno de los protagonistas de las redes sociales de la farmacia, donde se ha ganado un ejército de seguidores con sus divertidas apariciones, compartiendo ofertas, consejos y anécdotas.

Nadie se quiso perder la emocionante despedida

El pasado viernes, Cholo, el empleado más carismático de la farmacia, bajó la reja por última vez. Y no lo hizo solo. Dentro del local, todas sus compañeras emocionadas, que se han convertido en estos años en toda una familia. A las puertas, bajo una lluvia que a casi nadie importaba, decenas de clientes, vecinos, amigos, que no quisieron perderse la emocionante despedida entre aplausos. Porque como las responsables lo han definido “el verdadero éxito en la vida” es tener un adiós laboral como este.

“Se ha ganado el cariño de todos, la verdad es que va a ser complicado pasar por la farmacia y saber que no está para alegrarnos siempre la mañana con alguna de sus ocurrencias, pero nos quedamos con su palabra, esperamos verlo todavía más por aquí disfrutando de esta nueva etapa” recuerdan las responsables de la botica.

Porque Cholo deja de trabajar en la farmacia, pero como recuerda Valeria, los seguidores de Tedín no lo van a perder de vista. “Esta mañana me llamado y me ha dicho ¿Cuándo grabamos?” cuenta la responsable del negocio y coprotagonista de las aventuras farmacéuticas que ambos compartían en las redes, apuntando que ahora una vez jubilado, Cholo seguirá siendo imagen de la farmacia. Eso sí, desde ahora con mucho más tiempo para disfrutar los paseos por la playa y de sus dos nietas, sus verdaderas pasiones, ahora que ha colgado la bata.