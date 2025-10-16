Patricia Martínez 16 OCT 2025 - 06:00h.

Isidro celebraba su cumpleaños el mismo día que se despedía de su trabajo como técnico de rayos

Los amigos y compañeros le prepararon la sorpresa donde no faltaron ni los ponchos ni los sombreros mexicanos

Compartir







PontevedraIsidro Jiménez estaba este pasado lunes deseando terminar su jornada laboral porque era su cumpleaños. Cumplía 64 años pero además celebraba su inminente jubilación, el lunes era su último día de trabajo después de 43 años de carrera como técnico de rayos.

Sin sospechar nada, pasadas las dos de la tarde, salió por la puerta del centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra, donde ha trabajado los últimos siete años. Pensaba que fuera le esperaba su mujer, Ana, “habíamos quedado para ir a comer juntos” recuerda, pero fuera estaba esperándolo la gran sorpresa: mucho más que un regalo de cumpleaños.

PUEDE INTERESARTE De firmar un parte de accidente a escribir el discurso de graduación: así pidieron unos alumnos a un profesor que sea su padrino

Compañeros del centro de salud y del Hospital Provincial, donde pasó gran parte de su vida laboral, un grupo de amigos y su mujer compinchada con ellos, le esperaban a la salida, acompañados de un mariachi. Y muchos de ellos aparecieron ataviados con ponchos y sombreros mexicanos para completar el despliegue. “No me lo imaginaba para nada” cuenta Isidro, aún emocionado y algo abrumado por la repercusión de su emocionante despedida laboral.

Los amigos le pusieron hasta una corona de rey e Isidro cantó con corona, bailó con sus compañeros y su jefa de servicio, y les agradeció a todos muy emocionado este cariñoso homenaje musical en su despedida : “No me lo hubiera imaginado nunca” explica, “fue impresionante, esa es la palabra”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuenta una de sus compañeras que Isidro siempre comentaba que cuando él se jubilara “quería un mariachi”, así que dicho y hecho: los compañeros y amigos no se lo pensaron y para amenizar la despedida llamaron a Baltasar Caram�és, mariachi medio mexicano medio ourensano, más habituado a los cumpleaños y las bodas que a las jubilaciones, que interpretó clásicos mexicanos como “Sigo siendo el rey” para el coronado Isidro, y “Las mañanitas” como cántico cumpleañero o “Volver”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No faltaron las versiones personalizadas de los clásicos mexicanos en la despedida

Pero había más, porque los amigos tenían preparadas un par de versiones personalizadas de “Rata de dos patas” y “Cielito lindo”, que Isidro también se atrevió a cantar siguiendo la letra escrita para él. “Jubilado, cuidador de trufa, golfista consumado, farrero completo”, empezaba una de ellas, dedicada a este ya técnico de rayos jubilado que ahora sin duda, tendrá mucho más tiempo para jugar al golf, y para disfrutar de la vida.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Isidro, extremeño, llegó a Galicia para hacer el servicio militar pero aquí se quedó, recuerda, entre el hospital provincial primero y el centro de salud después. Y ahora ha descubierto su nueva pasión, que espera desarrollar más aún en esta nueva etapa vital: “Empecé a jugar al golf hace cuatro años” buscando algo tranquilo, que fuera “fácil”, cuenta ya sin horarios ni jornada laboral, mientras disfruta de su nueva vida, en sus primeros días sin hacerle caso al despertador.