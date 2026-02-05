Mabel Cupet Rocío Amaro 05 FEB 2026 - 07:59h.

Cairo es un boyero de Berna que desapareció en la localidad granadina de Cúllar Vega el pasado 31 de enero

El perro, cuya imagen se ha difundido en redes, tiene microchip, una chapa identificativa y portaba un collar verde en el momento de su desaparición

Granada"Cairo me salvó de la depresión”. Así de contundente se muestra Pablo Martínez, veterinario de Granada, cuando habla de su perro, pero desde hace días vive con la angustia y la incertidumbre de no saber dónde está. El pasado sábado 31 de enero, su mascota, un boyero de Berna tricolor de unos sesenta kilos, desapareció sin dejar rastro. El animal se perdió en el entorno del Ventorrillo, en la localidad granadina de Cúllar Vega, donde reside.

No es la primera vez que se pierde pero, en las otras ocasiones, Cairo siempre volvía a casa. Incluso, si andaba despistado, algún vecino lo traía, por eso lo que comenzó como una preocupación inicial tras su desaparición se transformó, después de una búsqueda infructuosa, en una profunda inquietud que afecta tanto a Pablo como a su mujer, de la que aun intentan sobreponerse.

Desesperado por la situación y viendo que Cairo no aparecía decidió colgar una foto en sus redes sociales contando lo sucedido, describiendo a su perro y lo que había pasado. Fue tal la respuesta que al día siguiente amigos, vecinos, conocidos y desconocidos organizaron una batida por la zona para localizarlo: “Fue increíble, vino gente hasta con drones”. Pero aun así la búsqueda no dio resultados.

Una recompensa y una estafa no resuelta

Sin saber a donde más recurrir decidió ofrecer una recompensa a aquella persona que pudiera dar alguna pista del paradero de su mascota. Pasadas las horas un desconocido se puso en contacto con é y le pidió un primer bizum de 500 euros, luego otro y otro, y así hasta llegar a los 3.000 euros. “Gente desalmada que juega con los sentimientos de los demás” dice Pablo, consciente de que ha sido víctima de una extorsión, por la que ha presentado varias denuncias.

Pero a él nada le distrae de su objetivo que es encontrar a su perro, un miembro mas de su familia, que un día le salvo de una depresión tras la muerte de su mascota Candela. “Fue Cairo el que me ayudó a levantarme cada día para ir a la clínica a trabajar”.

Las redes sociales se vuelcan para encontrarle

Desde el pasado sábado mantiene una intensa campaña en redes sociales para difundir su imagen. El animal, que lleva microchip y una chapa identificativa, portaba un collar verde en el momento de su desaparición. "Estamos muy preocupados", señala en sus publicaciones, en las que solicita la colaboración ciudadana.

Pablo ha recurrido a su cuenta de Instagram, donde cuenta con cerca de 50.000 seguidores, para solicitar colaboración ciudadana. La respuesta solidaria de vecinos y vecinas de Granada ha sido notable, compartiendo la información para ayudar en la localización del animal. De hecho hasta su clínica veterinaria se acercan cada día muchas personas para preguntar si Cairo ha aparecido o simplemente para mostrarle su apoyo, un cariño que a Pablo le llega al corazón: “No sabes como se esta portando la gente”.

La imagen de Cairo recorre toda la provincia de Granada

Pero no es la única iniciativa que ha puesto en marcha. Desde hace semanas ha distribuido carteles con la imagen del perro en distintos puntos con el fin de recabar cualquier información que ayude en su búsqueda.

Es tal el apoyo que esta recibiendo que la foto de Cairo se ha difundido en taxis, empresa de autobuses e incluso unos amigos han hecho un luminoso gigante con su cara que han colocado en una localidad cercana, en Armilla. “Me siento muy querido y muy apoyado, la gente me conoce y se están volcado conmigo. No solo de Granada, sino de toda España. Esto yo lo voy a agradecer toda la vida”.

Pablo no pierde la esperanza y no va a parar hasta que Cairo aparezca.