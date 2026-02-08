Las familias de las víctimas del hundimiento del Villa de Pitanxo no han quedado sorprendidos por el escrito de la fiscal

Los familiares esperan que la fiscal fuese coherente con esos informes y quieren que el juicio sea "justo"

Compartir







Los familiares de las víctimas del hundimiento del Villa de Pitanxo no han quedado sorprendidos por el escrito de la fiscal que señala al capitán y los armadores como responsables, según concluían diversos informes periciales, y confían en que la verdad "saldrá a flote".

"Las familias estamos de acuerdo, realmente sigue lo esperado bajo nuestro punto de vista", ha señalado a los medios de comunicación su portavoz, María José de Pazo, cuatro años después de que el barco se hundiese a 250 millas de Terranova (Canadá), con 21 fallecidos, 12 de los cuales no aparecieron.

PUEDE INTERESARTE El informe definitivo sobre el naufragio del Villa de Pitanxo

Esperan que la fiscal fuese coherente con esos informes y quieren que el juicio sea "justo"

De Pazo ha recordado que diversos informes de peritos judiciales, el de la bajada al barco "con muchísimas horas de grabación" y el elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), apuntaban a la responsabilidad del capitán, Juan Enrique Padín, y de la armadora Nores.

"Durante todos estos cuatro años se ha investigado, ha habido diligencias y siempre se ratifica el testimonio del tercer superviviente, Samuel Koufie", ha insistido.

PUEDE INTERESARTE Homenaje a los fallecidos del Villa de Pitanxo

Por ello, esperaban que la fiscal fuese coherente con esos informes y esperan que el juicio sea "justo". "Todavía estamos con la fase de instrucción. Pienso que no queda mucho", ha dicho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Seguimos confiando en la justicia, y la verdad siempre sale a flote. Esta es una verdad muy contundente y muy grande y sin duda saldrá", ha señalado.

En el escrito dirigido a la Sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2 de Madrid -Audiencia Nacional- y firmado el pasado martes, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía interesa que se dicte auto de incoación de procedimiento abreviado contra el capitán Padín; José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora, y José Antonio Nores Ortega, director de flota.

La fiscal los señala como responsables y dice que mostraron un "grosero desprecio por la vida" de la tripulación. Con este paso, aboga por cerrar la investigación y que se avance a la siguiente fase, previa aún a la apertura de juicio.