Celia Molina 04 MAR 2026 - 14:06h.

El actor, que dio vida a Ernie en la serie 53 veces nominada, ha publicado una fotografía con su atuendo como repartidor de Amazon

En el foro de la empresa, ha contado que la última película en la que participó fue suspendida, por lo que nunca cobró por su trabajo

Compartir







'Better Call Saul' fue una aclamada serie protagonizada por Bob Odenkirk - y que surgió como un spin off de 'Breaking Bad' - que se dejó de emitir en 2022 en Estados Unidos. A pesar de haber conquistado a la crítica y de haber sido nominada hasta en 53 ocasiones por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión - en las categorías de Mejor Serie Dramática, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto - nunca fue premiada.

Sin embargo, su gran reputación debería haber sido suficiente gancho como para que John Christian Love, el actor que dio vida a Ernie - amigo y excompañero de la sala de correo del abogado convertido en criminal Jimmy McGill, también conocido como Saul Goodman - hubiera podido continuar con su carrera cinematográfica. A sus 35 años, ha sorprendido a todos los miembros de un foro de Amazon, en el que ha anunciado que, actualmente, él también está trabajando como repartidor de la empresa:

"Solo quiero que sepáis que, como actor que interpretó al personaje de Ernesto/Ernie en Better Call Saul, ¡yo también estoy aquí fuera repartiendo con vosotros! Es un rollo. Pero un reparto cada vez. ¡Que Dios os bendiga!", dijo en un mensaje, junto a una fotografía en la que aparece dentro de una furgoneta corporativa y con el chaleco de repartidor, y un paquete sobre el que posa una imagen con una de sus escenas en la serie de AMC.

Algunos usuarios del foro, sorprendidos, le han preguntado cómo alguien que ha trabajado en una producción tan existosa ha acabado aceptando un trabajo común: "No lo he dejado, solo que ahora mismo voy muy lento. Y BCS no fue el gran salto que esperaba. Hice una película importante junto a Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero se acabó el dinero y nunca me pagaron", ha dicho en otro mensaje, visibilizando una vez más los problemas económicos que pueden sufrir los actores en el sector.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La película de la que habla es Lone Wolf, dirigida por Mark Pellington y protagonizada por Lily Gladstone y Bryan Cranston, que se interrumpió de forma abrupta en julio pasado debido a problemas de financiación y, como consecuencia, varios integrantes del elenco y del equipo no recibieron su pago, según informó Deadline.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También le han preguntado sobre cómo es Bob Odenkirk en el tú a tú: "Un tipo genial, muy trabajador, memorizaba el guion completo de un episodio cada nueve días más o menos y luego hacía monólogos los fines de semana, etc. No hay nada malo que decir de él", ha contestado amigablemente. En la misma línea, contó que enviará fotos firmadas a los fans que le hagan llegar un sobre con un sello y una dirección.