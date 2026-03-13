Patricia Martínez 13 MAR 2026 - 19:30h.

Las nuevas pintadas han aparecido dos semanas después de que se limpiaran las anteriores

Desde Apatrigal recuerdan que limpiar la piedra tan a menudo la puede dañar aún más

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Santiago de CompostelaLa Iglesia de Santa Susana, ubicada en la Alameda de Santiago de Compostela ha vuelto a aparecer vandalizada con varias pintadas en su fachada y paredes laterales, tan solo dos semanas después de que los operarios municipales limpiaran las paredes exteriores después de aparecer otras pintadas aparecidas en el monumento.

La iglesia del siglo XVII está ubicada al final del paseo de la Herradura, en la Alameda compostelana, en una zona algo aislada, por donde no pasan demasiadas personas de noche, lo que podría facilitar la acción de los vándalos.

Las pintadas en esta iglesia empiezan a convertirse en algo habitual que preocupa al Concello compostelano, que ha ha anunciado que procederán a limpiarlas de manera inmediata, atendiendo a las características concretas del edificio.

"No se puede limpiar tantas veces la piedra", advierten

Desde Apatrigal, la asociación para la defensa del patrimonio cultural gallego, alertan de que esos ataques reiterados son un daño cada vez más grave, porque “no se puede limpiar tantas veces la piedra”, porque se queda “sin piel”, como ha recordado el presidente de la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego Carlos Henrique Fernández Coto.

Desde Apatrigal además recuerdan que estos atentados al patrimonio “nos cuestan dinero” y apuntan que, ante este vandalismo reiterado, “se podría intentar colocar cámaras de vigilancia”, pero recuerdan la importancia de la educación para frenar este tipo de actos, " porque "nos falta mucha didáctica", apuntan desde la asociación en defensa del patrimonio cultural.

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Advierten de no usar agua a presión en la limpieza

Desde la asociación además también han recordado que limpiar la piedra de los bienes patrimoniales con agua a presión o hidrolimpiadoras, además de destruir silenciosamente el patrimonio, está prohibido por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, por lo que las administraciones responsables deberían ser cuidadosas también con los trabajos de limpieza de estas pintadas.