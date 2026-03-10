Patricia Martínez 10 MAR 2026 - 12:57h.

Delante del monasterio se estaba rodando una serie de época

El Concello de Celanova ya ha solicitado una intervención urgente a la productora para que se restaure

CelanovaEl histórico grafiti de “Adiante / Semanario”, pintado en la fachada del Monasterio de San Rosendo de Celanova por Xosé Velo y Celso Emilio Ferreiro en 1933, sufrió un “borrado” parcial el pasado viernes. El Concello de Celanova ya ha anunciado que buscará la “mejor forma” de devolverlo a su estado original.

El intento de borrado de la pintada histórica, que anunciaba el lanzamiento del 'Adiante Semanario', editado por las Mocedades Galeguistas de Celanova, sucedió el pasado viernes. Durante el rodaje de una serie de época, que se está llevando a cabo estos días en la localidad orensana, miembros de una productora empezaron a borrar la palabra Semanario, que aparecía en el fondo de una de sus localizaciones.

"Hacia las ocho de la mañana de este viernes, miembros del equipo de rodaje empezaron a borrar la pintada utilizando un paño y un líquido, afectando a la palabra 'Semanario', explican desde el Comité por la Memoria Histórica de Celanova. “Al parecer, les molestaba como fondo de una escena", han detallado desde el colectivo.

Según su relato, un vecino de la plaza vio lo que sucedía y salió de su casa corriendo para alertar al equipo. Han apuntado que, al principio, no lo dejaron acercarse al lugar, por lo que tuvo que levantar la voz. A continuación, se presentaron los responsables del rodaje, "a los que tuvo que convencer para que detuviesen la acción". El vecino que avisó del error “histórico” consiguió parar a los miembros de la productora, pero la palabra Semanario quedó algo emborronada.

Desde el Concello de Celanova la respuesta no se ha hecho esperar. El alcalde de Celanova, Antonio Puga, compartió en sus redes sociales la postura del consistorio, que condenó lo sucedido, mostrando una “enérgica condena por el deterioro causado en el símbolo que desde 1933 reza “Adiante Semanario” en la fachada del Monasterio” y que “forma parte de la memoria y del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo” y avanzó también que les exigiría a la productora una intervención urgente para devolverlo al estado anterior”.

La productora ha anunciado que hará todo lo necesario solucionar este "lamentable error"

Vaca Films, la productora responsable del rodaje, ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con el Concello y el Obispado con el fin de subsanar este “lamentable error”. La productora ya ha puesto manos a la obra, para elaborar, en primer lugar, un informe donde se concrete cuál puede ser "la mejor forma" de proceder a restaurar la pintada.

La productora añade también que el arqueólogo ya ha sido contactado y elaborará el informe en los próximos días, y ha manifestado su intención de que el asunto pueda quedar solucionado "cuanto antes".

Desde "Celanova na Memoria" lo califican de atentado contra el patrimonio

El comité comarcal pola Memoria Histórica de Celanova ha calificado lo sucedido de "atentado contra el patrimonio histórico".

El Comité lleva años advirtiendo de “la necesidad de una protección eficaz de la pintada”. Y por eso lamentan “como el abandono institucional y la falta de conocimiento de la historia propia llevó a una agresión severa contra la pintada, patrimonio no sólo de las vecinas y vecinos de Celanova sino de todas las gallegas y gallegos”.

Por eso insisten en que los responsables asuman los costes de la reparación, que lleva en esas paredes 93 años. Y que permaneció intacta durante la República, sobrevivió al franquismo y ahora “esta democracia no supo proteger debidamente”.