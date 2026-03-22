Iván Sevilla 22 MAR 2026 - 14:13h.

Un ciudadano alertó a las 18:10 horas del suceso ocurrido en la calle Álvaro Cunqueiro de Vimianzo, A Coruña

Los menores que fueron hospitalizados este 21 de marzo cayeron desde el balcón de la primera planta de una vivienda

Compartir







A CoruñaHasta tres menores resultaron heridos este 21 de marzo al caer de un piso después de romperse la barandilla de un balcón. El suceso ocurrió en el municipio de Vimianzo (A Coruña) y recuerda al que hubo en Murcia, con una niña fallecida.

Según pudo saber el 112 de Galicia por la llamada de un ciudadano a las 18:10 horas, la estructura había cedido de repente y los niños se habían precipitado. Dos de ellos necesitaban atención médica.

PUEDE INTERESARTE Alta médica para dos de los tres menores heridos en un experimento de ciencias en Girona

Al lugar voló el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, que evacuó a uno de los afectados al Hospital de A Coruña. Mientras que el otro fue trasladado en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

La caída se produjo desde una primera planta

Sin que detallaran la gravedad de las lesiones que padecen esos dos heridos, el servicio de emergencias sí comunicó que un tercer menor fue llevado al centro de atención integral de la localidad.

En concreto, la caída se produjo desde una primera planta de la vivienda. También se movilizaron los bomberos de Cee junto a agentes de Policía Local y Guardia Civil, además de voluntarios de Protección Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Confirmaron que no había ninguna persona atrapada entre los escombros que dejó la estructura dañada y desprendida del inmueble. Ya investigan si se encontraba en buen o mal estado de conservación.