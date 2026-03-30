Patricia Martínez 30 MAR 2026 - 18:30h.

Galicia ya tiene ahora mismo dos vacunas contra la meningitis: una tetravalente y una frente al meningococo B

La medida llega en un contexto de preocupación por posibles nuevos brotes

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Santiago de CompostelaGalicia ampliará el calendario de vacunación infantil, dando un nuevo paso para reforzar la protección contra el meningococo B con una nueva vacuna que se administrará a los menores, a los 12 años. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado esta nueva vacuna durante la sesión de control en el parlamento gallego.

La medida llega en un contexto en el que hay cierta preocupación por el brote de meningitis que afecta al sureste de Inglaterra y la convicción, por parte del gobierno autonómico de que es preciso reforzar la prevención frente a enfermedades infecciosas. Así, Rueda ha explicado que Galicia ya tiene ahora mismo dos vacunas contra la meningitis: una tetravalente (contra el meningococo C) que se dispensa a los 4 y 12 meses y a los 12 años, y una frente al meningococo B que se suministra en tres dosis a los bebés.

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En España, una menor de 17 años fallecía la semana pasada en Denia, Alicante por una meningitis. Ahora, con esta nueva incorporación, Galicia "completará" esta protección frente al meningococo B con una nueva vacuna a los 12 años: una única dosis para los niños que tengan completa la pauta infantil y dos dosis para los que no la tengan.

Anuncio durante la sesión del control en el Parlamento gallego

El presidente de la Xunta confirmaba este nuevo refuerzo, en el marco de la respuesta a una pregunta formulada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien le ha afeado el "abandono" de la sanidad gallega. Tras la desconvocatoria de la huelga autonómica de los médicos de Atención Primaria, Rueda ha puesto el foco en la estatal por el Estatuto Marco y ha esgrimido que "la diferencia" con el Gobierno es que en Galicia, aunque haya "problemas", se llega a "acuerdos".

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Al tiempo, ha defendido la "enorme calidad" de la sanidad gallega, "mejor", ha dicho, que cuando gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) y también que "hace dos años", ya con él al frente del Gobierno gallego. "Y tiene que ser mejor dentro de dos años", ha agregado, antes de reivindicar la inversión en este ámbito y ejemplar con el calendario de vacunación autonómico, el "mejor del mundo".