Patricia Martínez 25 MAR 2026 - 12:18h.

El acuerdo supone una reducción de las agendas de los facultativos, una de sus principales demandas

La huelga de médicos ha supuestoo cuatro semanas de paros y cerca de 50.000 consultas anuladas

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VigoTras cuatro semanas de paros y cerca de 50.000 consultas anuladas, el sindicato médico O`Mega y el Sergas llegaron este martes a última hora a un acuerdo para poner fin al paro de los médicos de atención primaria en Galicia.

Tras una extensa reunión que se alargó durante seis horas, ambas partes alcanzaron un punto de acuerdo, para que los médicos retomen la actividad y para poner fin al encierro en el CIS Olimpia Valencia, donde un grupo de médicos han permanecido apostados nueve días.

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Entre las mejoras más destacables, se garantiza limitar la agenda a 30 pacientes por facultativo, así como la reducción del intervalo entre la jornada ordinaria y complementaria, y la modificación del aplicativo para Puntos de Atención Continuada (PAC).

Una de las principales reclamaciones de los médicos era la rebaja de esas agendas, que llegaron a definir como “agendas chicle”, porque iban creciendo y estirándose durante la jornada laboral, y que en muchas ocasiones llegaban a los 45 o 60 pacientes atendidos en una jornada, una situación con la que denunciaban, era muy complicado dar una “atención de calidad”.

Compromiso para implantar medidas de desburocratización y un acuerdo para las guardias

Respecto a la reducción del intervalo entre la jornada ordinaria y la obtención de la complementaria, que ahora mismo está en las 160 horas, las partes han acordado que pase este año a 140 horas, que baje a 130 en el 2027, y a 122 en el 2028.

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Asimismo, la administración se compromete a sacar en el segundo trimestre de 2026 el acuerdo de voluntariedad para la realización de guardias en atención primaria de manera incentivada, incluyendo la planificación de creación de nuevas plazas PAC.

Avanzarán también en la implantación de medidas de desburocratización y reorganización funcional de los equipos, con lo que se favorezca una distribución más eficiente de las tareas en el marco de las competencias profesionales.

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Esta huelga, según datos facilitados por la Consellería, ha suspendido desde su inicio más de 69.182 consultas de atención primaria. El departamento sanitario gallego afronta ahora un nuevo paro convocado por el sindicato CIG, también en atención primaria, que está prevista para este próximo 26 de marzo. Una huelga que, "de no haber respuesta por parte de Sanidade", se repetirá en dos jornadas del mes de abril.