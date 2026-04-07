Patricia Martínez 07 ABR 2026 - 12:24h.

Los vándalos rascaron la piedra con algún objeto y dejaron algunas palabras garabateadas

El petroglifo está catalogado como Bien de interés cultural y los autores de esta acción se enfrentan a sanciones de hasta 150.000 euros

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Rianxo

El petroglifo conocido como da Foxa Vella, ubicado en la parroquia de Leiro en Rianxo, ha sido objeto de un acto vandálico, descubierto en los últimos días. Los autores de este ataque al patrimonio cultural rascaron las piedras con un objeto punzante dejando varias marcas e incluso palabras garabateadas.

Este petroglifo es un elemento patrimonial único en Galicia y tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural. Este conjunto de grabados fue una de las primeras representaciones de arte rupestre descubiertas en esta comarca, hace casi 50 años. El petroglifo, localizado en el Monte Pelotiña, está formado por dibujos cruciformes, una estrella de seis puntas, representaciones de armas y algunos motivos concéntricos.

En él se mezclan “motivos de formas geométricas pertenecientes al repertorio tradicional del arte rupestre galaico, como círculos simples, combinaciones circulares, un surco de norte a sur y los motivos naturalistas representados por un interesante conjunto de armas, compuesto por puñales, alabardas y espadas", según han explicado desde el colectivo O Baixo Ulla.

Multa de hasta 150.000 euros si se identifica a los autores

El Concello de Rianxo ya ha puesto lo sucedido en conocimiento de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que se investigue, y advierten desde el consistorio que, en caso de ser identificados los responsables, se enfrentarían a una multa de hasta 150.000 euros.