Hacienda lo confirma: estos son los incentivos por teletrabajar en el municipio gallego de Rubiá

Marta Egea 08 ABR 2026 - 08:00h.

Si se teletrabaja desde Rubiá hay premio: el municipio gallego ofrece hasta 150 euros mensuales para atraer nuevos vecinos y combatir la despoblación

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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En plena era del teletrabajo, pequeños municipios han querido aprovechar esta ola para atraer nuevos vecinos con incentivos económicos directos. Uno de los casos más llamativos es el de Rubiá, un pueblo de Ourense que ha decidido pasar a la acción frente a la despoblación.

La fórmula es sencilla y muy llamativa: pagos mensuales de hasta 150 euros a quienes se instalen en el municipio, poniendo especial atención en perfiles que puedan trabajar en remoto. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa? ¿Cómo tributan estos incentivos en la declaración de la renta? ¿Y qué papel juega la Agencia Tributaria en ello?

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Hasta 150 euros al mes por vivir en Rubiá

El Ayuntamiento de Rubiá ha puesto en marcha un programa de atracción de población que incluye una ayuda económica mensual de entre 100 y 150 euros para aquellos que decidan empadronarse y vivir en el municipio. Este incentivo no es anecdótico: es parte de una estrategia más amplia para poder combatir la despoblación, un problema significativo que sucede en buena parte de la España rural. En el caso concreto de Rubiá, estaríamos hablando de un municipio de apenas 1.400 habitantes que tiene como objetivo revitalizar su tejido social y económico.

La ayuda se plantea como un complemento a la renta, muy atractivo especialmente para aquellos que pueden trabajar y no dependen de un trabajo local. Algo que es factible gracias al auge del teletrabajo, que desde la pandemia, ha cambiado las reglas del juego. Por primera vez, vivir lejos de una gran ciudad no implica necesariamente renunciar a oportunidades laborales.

Distintos estudios indican que el teletrabajo puede ser una herramienta fundamental para revitalizar zonas rurales, al permitir que profesionales mantengan su empleo mientras que residen en entornos menos poblados. Por esto, iniciativas como la de Rubiá no son aisladas. De hecho, forman parte de una tendencia creciente en España: municipios que compiten por atraer talento ofreciendo ventajas económicas, vivienda asequible o servicios sociales.

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Pero, más allá de este dinero, el cual solo es una parte del atractivo, Rubiá acompaña esta ayuda con otras medidas esenciales como alquileres sociales desde 50 euros al mes, acceso gratuito a internet y equipamiento informático, planes de empleo rural o entorno natural protegido y calidad de vida elevada.

Este paquete convierte al municipio en una opción realmente interesante para perfiles digitales: freelancers, redactores, diseñadores o trabajadores remotos que pueden mantener ingresos urbanos con gastos rurales.

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Para acceder a esta ayuda se suele exigir empadronarse en el municipio, residir de forma efectiva, mantener la residencia durante un periodo mínimo y en ciertos casos, justificar la actividad laboral.

¿Qué dice Hacienda de estas iniciativas?

Hay una cuestión clave que cualquiera que esté interesado debe tener clara antes de empezar a hacer las maletas: estos incentivos no están libres de impuestos. De hecho, la Agencia Tributaria considera que estas ayudas son rentas sujetas a tributación en el IRPF, lo que quiere decir que deben ser declaradas obligatoriamente en la campaña de la renta.

Aunque pueda parecer un ingreso “extra” o simbólico, desde el punto de vista fiscal tiene el mismo tratamiento que cualquier otra ganancia económica. Y aquí es donde surgen muchas dudas: ¿cómo se declara exactamente ese dinero?

Según el criterio de la Agencia Tributaria, las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas, como el caso de Rubiá, no están exentas de tributación salvo que una norma específica lo establezca expresamente. En este tipo de incentivos por fijar población, lo más común es que no exista dicha exención.

Esto implica que los 100 o 150 euros mensuales que puede llegar a percibir un nuevo residente deben ser incluidos en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio en el que se han cobrado.

El tratamiento fiscal concreto dependerá de cuál es el origen y las condiciones de esta ayuda, pero en la mayoría de los casos se suele encuadrar en uno de estos dos supuestos: por un lado, puede tomarse como ganancia patrimonial.

Esta es la opción más habitual cuando se trata de una ayuda directa sin vinculación a una actividad laboral. En este caso, Hacienda la considera una alteración en el patrimonio del contribuyente que no deriva de la transmisión de bienes. Se suele declarar dentro del apartado de ganancias patrimoniales que no proceden de transmisiones, y se integra en la base general del IRPF.

Por otro lado, si esta ayuda está vinculada a un programa de empleo, a la realización de una actividad o a una relación con la administración, podría considerarse rendimiento del trabajo. Esto es menos frecuente en incentivos municipales como el de Rubiá, pero no imposible si existen condiciones adicionales.

¿Cómo puede afectar en la declaración de la renta?

En ambos casos, la consecuencia es la misma: el importe recibido se suma al resto de los ingresos y tributa según los tipos progresivos del IRPF. En España, estos tipos oscilan aproximadamente entre el 19% y el 47%, dependiendo del nivel de renta.

Es decir, no se suele aplicar un tipo fijo, sino que el impacto fiscal va a depender de la situación personal de cada uno. Por ejemplo: si se tienen ingresos bajos, el impacto será reducido, pero si se está en tramos más altos, ese dinero tributará a un porcentaje mayor. Esto quiere decir que los 150 euros mensuales no van a ser íntegros: una parte se deberá destinar al pago de impuestos.

Otro de los aspectos más relevantes, y que suele generar sorpresas, es que este tipo de ayudas no suele llevar retención en origen. A diferencia de una nómina, donde la empresa ya descuenta el IRPF, aquí se recibe el importe completo, por el que después se deberá pagar.

Por lo general, estas ayudas no suelen tener deducciones específicas asociadas a ella, pero pueden aumentar la base imponible y afectar si se quiere aplicar a determinadas ayudas. Eso sí, si el traslado a Rubiá implica un cambio de residencia habitual por motivos laborales, podrían existir otras deducciones autonómicas o circunstancias fiscales a tener en cuenta.

La recomendación es clara: siempre hay que incluir estas ayudas en la declaración de la renta y, si hay alguna duda, se debe consultar con un asesor fiscal o revisar el borrador tranquilamente.