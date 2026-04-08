Asun Chamoso 08 ABR 2026 - 07:30h.

Geekkaos, con cerca de 1.000 referencias, es la tienda más grande de España de hobbies y TCG

Los lanzamientos de las últimas colecciones de cartas generan colas de horas de espera

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BarcelonaEl mercado del coleccionismo no deja de crecer impulsado por el éxito de las cartas de Pokémon y One Piece. Lo saben bien en Geekkaos, un 'paraíso' situado en Mataró (Barcelona). Un centenar de personas hicieron una cola de cuatro horas, antes de que abrieran, para conseguir la última colección de cartas de One Piece, uno de los animes más conocidos de la historia, y la colección de Primeros Compañeros de Pokémon. Las cajas de las cartas volaron a los pocos minutos.

"Es una tienda de frikis para frikis", resume Miki Rodríguez, cofundador de Geekkaos. Una meca de hobbies y TCG, cartas coleccionables, que no ha dejado de crecer desde que nació en 2023. Ahora se han mudado a un espacio de trescientos metros cuadrados y son la tienda más grande de España, con cerca de mil referencias. En las redes, tienen 30.000 seguidores.

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Un proyecto que surgió por la pasión de Miki por coleccionar Funkos, unos muñecos cabezones de vinilo. Empezó a venderlos en una tienda online. Luego montó un canal de entretenimiento y acabó abriendo con un seguidor la tienda que soñaban: "Es entrar en el paraíso porque se puede encontrar casi todo lo que quiere un coleccionista y si no lo tenemos, hacemos lo posible para encontrarlo", asegura el cofundador.

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Una estatua de dos metros de altura, de uno de los personajes principales de One Piece, da la bienvenida a un espacio "de algo más que muñecos", señala Miki. Un lugar en el que se pueden encontrar dos muros repletos de Funkos, figuras de personajes ficticios o reales que pueden ir desde Donald Trump a Lamine Yamal. Ellos tienen uno de los más buscados y exclusivos porque solo hay 800 en el mundo. Es un Funko de Harry Potter, que se vende por 1.200 euros.

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En su catálogo, también venden cajas misteriosas de Pop Mart, el casco de The Mandalorian o el castillo también de Harry Potter de Lego. También cuentan con Gashapon, máquinas japonesas de bolitas de Mario Bros o Naruto. Las cartas TCG de Pokémon, One Piece, Lorcana o Magic son las estrellas y objeto de peregrinación.

El boom de las cartas coleccionables les ha hecho ampliar la tienda y crear una zona para que 64 personas puedan jugar allá mismo a las cartas o con el mazo que traigan de casa. Unas partidas que retransmiten y suben a internet.