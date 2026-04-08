La calima empeorará la calidad del aire y traerá consigo lluvias de barro

Lluvias de barro, calima y frío hasta este viernes: así será el paso de la borrasca que trae las primeras lluvias de la primavera

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A lo largo de la jornada de este miércoles 8 de abril, las lluvias estarán muy presentes en buena parte del país y se notará una bajada de temperaturas pasando, como indica la Aemet, "del verano al invierno", de cara a un fin de semana muy cambiante. La calima, además, empeorará la calidad del aire y traerá consigo lluvia de barro principalmente en zonas del interior peninsular.

Con avisos activados por fuertes tormentas en zonas de montaña del centro peninsular, la jornada se presenta con mucha actividad atmosférica y chubascos que llegan al noroeste, a la meseta norte, también a Andalucía y en el centro del país.

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Chubascos y temperaturas cálidas

En zonas del Cantábrico más oriental, el ambiente se va a presentar mucho más tranquilo, también en el Valle del Ebro, Mediterráneo y en Ceuta y Melilla. En Canarias también se pueden ver algunos chubascos, sobre todo al norte de las islas.

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En cuanto a las temperaturas, estas van a sufrir una bajada notoria, sobre todo en el centro peninsular, pero los valores siguen mucho más altos de lo habitual para esta época del año. De hecho, mañana jueves, las temperaturas vuelven a subir y recuperarse, teniendo casi un ambiente veraniego con una sensación térmica cálida.

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El jueves tan solo quedarán algunos chubascos débiles en Andalucía, persistiendo la calima que avanzará hasta zonas del norte peninsular cayendo como viene haciendo desde el pasado martes 7 de abril.

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Lloviznas y mayor nubosidad

En el tercio norte se podrá disfrutas de los cielos despejados, continuando algunos chubascos débiles en Canarias que tenderán a debilitarse. A principios del fin de semana, el viernes, regresan las lloviznas a toda la mitad sur peninsular.

La del viernes será una jornada muy variable, con ratos de sol, intervalos de nubes y chubascos ocasionales, continuando la calima en el centro peninsular.

En el tercio norte se verá mayor presencia de nubosidad, todo ello con temperaturas, al igual que días anteriores, muy suaves por ahora.