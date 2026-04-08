Ni 10.000 ni 40.000 euros: estos son los incentivos por mudarse a Montán, en Castellón

Marta Egea 08 ABR 2026 - 08:30h.

Estas ayudas suelen estar dirigidas a jóvenes con ingresos limitados que quieran establecer su residencia habitual en municipios pequeños y evitar la despoblación

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En un momento en el que el precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España, cada vez más personas apuestan por los pequeños municipios. Algunos como Montán, en la provincia de Castellón, están cobrando protagonismo gracias a una nueva iniciativa: ayudas económicas para aquellos que decidan mudarse allí.

No obstante, entre titulares virales o cifras llamativas, la realidad es más matizada. Ni 10.000 euros directos, ni tampoco 40.000 en ayudas automáticas. Lo que sí existe es un incentivo concreto: subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de la vivienda, vinculadas a programas públicos de acceso a la vivienda y lucha contra la despoblación. Eso sí, estas ayudas tributan y deben ser declaradas en la renta.

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Un pueblo pequeño en el centro de una estrategia nacional

Montán cuenta con apenas 400 habitantes y forma parte del grupo de municipios de menos de 10.000 habitantes que están en el foco de las políticas públicas contra la despoblación. Se encuentra situado en la Sierra de Espadán, a poco más de una hora de Valencia y ofrece lo que muchos buscan hoy: tranquilidad, naturaleza y un coste de vida reducido.

Pero, lo realmente importante es que Montán está incluido dentro de los programas de ayudas a la vivienda impulsados por la Generalitat Valenciana orientados a facilitar el acceso a la vivienda en zonas rurales.

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La cifra real: hasta 10.800 euros y con condiciones

La ayuda que ha puesto a Montán en el mapa puede llegar a los 10.800 euros, pero hay que entender bien en qué consiste. No es un pago directo por mudarse al municipio, se trata de una subvención pública vinculada a la compra de la vivienda, enmarcada en los programas de la Generalitat Valenciana dentro del Plan Estatal de Vivienda.

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En concreto, esta ayuda cubre hasta el 20% del precio del inmueble, con ese límite máximo del que hablamos, y se concede en concurrencia competitiva. Es decir, no está garantizada a todos los solicitantes, sino que va a depender del cumplimiento de requisitos y de la valoración de cada caso.

Para poder acceder, el perfil del beneficiario también está muy bien definido: jóvenes menores de 35 años, con ingresos limitados (normalmente inferiores a tres veces el IPREM) y que no dispongan de otra vivienda en propiedad. Además, el inmueble adquirido debe destinarse a residencia habitual y permanente y cumplir ciertos requisitos de precio, generalmente dentro de los márgenes del mercado rural, en torno a los 100.000 euros o menos.

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Por tanto, Montán no actúa como un pagador directo, sino como uno de los municipios incluidos en estas políticas públicas que quieren facilitar el acceso a la vivienda y atraer a nuevos residentes a estas zonas con riesgo de despoblación.

¿Qué dice Hacienda?

Más allá del atractivo de recibir hasta 10.800 euros para hacer más fácil la compra de una vivienda, hay una cuestión esencial que cualquier beneficiario debe tener clara desde el primer momento: estas ayudas tributan y deben ser declaradas en la renta.

La Agencia Tributaria es muy clara en este punto. Como norma general, las subvenciones públicas que se conceden a particulares no están exentas de IRPF, salvo que haya una ley específica que indique lo contrario. En el caso de las ayudas a la compra de una vivienda, como las que se se pueden solicitar en municipios como Montán, la normativa fiscal establece que se consideran una ganancia patrimonial, es decir, hay un incremento económico que debe integrarse en la declaración de la renta.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de ayudas se incluyen en el IRPF dentro del apartado de: “Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales”. Este matiz es importante, porque no se trata de una venta o una operación inmobiliaria sino de un ingreso extra derivado de una subvención pública.

Además, Hacienda establece que estas ayudas deben ser declaradas en el ejercicio en el que se perciben, no cuando se conceden, lo que puede generar cierta confusión si el cobro se retrasa respecto a la resolución administrativa.

Por otro lado, uno de los errores más frecuentes es pensar que los 10.800 euros se van a recibir íntegramente. En la práctica, no es así. Como se trata de una ganancia patrimonial, se debe sumar al resto de ingresos (salario, actividad, etc.), se integra en la base general del IRPF y tributa según los tipos progresivos (aproximadamente entre el 19% y 47%).

Esto implica que el impacto real va a depender más del nivel de renta del beneficiario. En rentas bajas, la tributación será menor, sin embargo, en las medias o altas, el porcentaje aplicado aumentará.

Otro aspecto importante, y que suele generar sorpresas, es que estas ayudas no suelen llevar retención en origen. Esto quiere decir que el beneficiario recibirá el importe completo, pero no ha pagado todavía impuestos por él. El ajuste llegará más tarde, en la declaración de la renta.

Esto se puede traducir en una devolución menor de lo que se esperaba o incluso en tener que pagar a Hacienda. Por esto, los expertos fiscales suelen recomendar tener una previsión de este impacto y no considerar la ayuda como un ingreso completamente disponible.

La clave de todo es declararlo bien para evitar problemas. Ya que, no incluir correctamente esta ayuda en la declaración puede tener consecuencias como regularizaciones posteriores, recargos o sanciones. Además, hay que tener en cuenta que, como se trata de una ayuda pública, Hacienda dispone de información directa sobre su concesión.