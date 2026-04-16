Patricia Martínez 16 ABR 2026 - 15:04h.

Los propietarios se han encontrado con las lunas rotas y algunos les faltaban objetos del interior

No es la primera vez que aparecen varios vehículos vandalizados en una zona de aparcamiento de la ciudad

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A CoruñaVarios coches han aparecido este jueves vandalizados, con los cristales rotos en el barrio de Os Castros de A Coruña. Los propietarios de los vehículos se han encontrado a primera hora de esta mañana con las ventanillas rotas y en algunos casos, señales de que el interior había sido revuelto y les habían robado algunos objetos que tenían en el interior.

Los coches estaban estacionados en la carretera de Monte das Moas, justo detrás del centro de salud de O Castrillón y durante la mañana sus propietarios han ido retirando casi todos ellos del lugar donde los tenían estacionados.

Esta situación no es nueva en A Coruña ya que los robos y rotura de lunas y espejos se han repetido en diferentes barrios de la ciudad en los últimos meses.

El pasado mes de agosto se registraron decenas de roturas de lunas y daños a vehículos estacionados en las zonas de la Torre y Orillamar, que llevaron a la Policía Nacional a abrir una investigación para aclarar quien estaba detrás de una sucesión de daños similares, donde se repetía la manera de actuar.

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Este mismo año, el pasado mes de febrero se volvieron a registrar una oleada de robos parecidos en la zona de Os Mallos. Tras las denuncias de los vecinos, fue detenida una mujer por robar en un coche aparcado en el barrio por segunda vez en 24 horas. Su primera detención fue 'in fraganti' cuando intentaba acceder a un vehículo para robar. Posteriormente y tras ser puesta en libertad fue detenida de nuevo por unos hechos similares. Ahora, tras estos nuevos robos, la Policía Nacional investiga para dar con los responsables.