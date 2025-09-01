Patricia Martínez 01 SEP 2025 - 12:11h.

Los vehículos han aparecido con los cristales rotos y los propietarios han denunciado robos en el interior

En el barrio de Novo Mesoiro también se han denunciado daños similares este fin de semana

A CoruñaEsta madrugada ha sido una nueva noche de asaltos a coches en A Coruña, en esta ocasión en la zona de Orillamar, en las inmediaciones de la Hípica. Al menos una decena de coches que estaban estacionados en esta zona del paseo Marítimo han aparecido con las ventanillas rotas, y daños en el interior de los mismos.

La Policía Nacional de A Coruña ha abierto una investigación para determinar la autoría de los daños producidos en los vehículos, tras las denuncias presentadas por los propietarios a primera hora de este lunes. Los propietarios se han encontrado esta mañana con los restos de cristales rotos, bajo una intensa lluvia, y las ventanillas destrozadas y precintadas por la Policía Nacional.

Un suceso similar ya ocurrió hace unas semanas, cuando decenas de vehículos que estaban aparcados en la zona de la Torre aparecieron vandalizados a primera hora de la mañana, con cristales rotos o espejos retrovisores arrancados, pero sin que se produjeran robos en el interior de los mismos. Tras una investigación, el pasado 10 de agosto la policía detuvo al sospechoso de varios robos y daños en coches en la zona del paseo marítimo.

Denuncias similares en el barrio de Novo Mesoiro

Pero este no ha sido el único barrio coruñés donde este fin de semana se han repetido la rotura de cristales y los robos. Los vecinos de Novo Mesoiro también han denunciado daños en al menos dos vehículos que estaban aparcados en el barrio.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, sin poder concretar todavía si se trata de las mismas personas que actúan en diferentes barrios o son distintos individuos los responsables de los daños en decenas de vehículos que están estacionados en las calles de la ciudad.