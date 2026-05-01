Activado el protocolo de meningitis en Ourense al morir menor con "elevadas sospechas" de infección contagiosa

Agencia EFE Ourense, 01 MAY 2026 - 14:19h.

La Xunta ya ha establecido un control de los 104 contactos estrechos que tuvo la menor fallecida en sus últimos 10 días de vida

La niña de cinco años fallecida en Málaga estaba vacunada de varias meningitis, pero no de la B, que habría causado su muerte

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El jefe de epidemiología de la Xunta de Galicia, Jesús Prego Domínguez, ha detallado que la Consellería de Sanidad ha puesto en marcha un protocolo de prevención ante las "elevadas sospechas" de que una menor de 11 años haya fallecido en Ourense por una infección meningócica invasora.

A la espera de la confirmación de los análisis clínicos, la Consellería de Sanidad ha informado en un comunicado de que ha "puesto en marcha un dispositivo de control y prevención" ante el riesgo de que sus familiares y otras personas cercanas puedan haber resultado contagiadas.

Un control de los contactos estrechos de la fallecida

"Cuando se produce un caso con elevada sospecha clínica de enfermedad meningocócica invasiva, como el de la menor de Ourense, debe activarse de inmediato el protocolo de actuación vigente, ya que, en ocasiones, es complicado obtener muestras clínicas con resultados fiables en poco tiempo", ha dicho Prego Domínguez.

Entre las medidas aplicadas, figuran la de establecer un control de las personas que han tenido "contactos estrechos" con la víctima, ya que la bacteria se transmite por las secreciones respiratorias de la persona enferma y puede afectar a los que han tenido un contacto de proximidad con ella en los últimos días, por lo que deben someterse a una "profilaxis antibiótica".

Este procedimiento elimina la posibilidad de transmisión en las 24 horas posteriores a la toma, y se revisa el "estado vacunal" de los contactos estrechos para completarlo si fuera necesario. "Esto se llevó a cabo con la mayor rapidez posible para evitar la posibilidad de casos secundarios", ha concluido Prego.