Patricia Martínez 29 ABR 2026 - 04:30h.

La humorista viguesa se llevó la medalla de plata en el European Championship Gullscreeching 2026 celebrado en Bélgica

"La Vane" es una gaviota algo macarra que nunca olvida la concienciación medioambiental

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VigoVigo siempre ha sido una ciudad con una importante población de gaviotas, muchas de ellas residentes en las Islas Cíes, pero ahora, también tiene gaviotas premiadas. Una de las más "combativas" ya puede presumir de reconocimiento europeo. “La Vane” es una gaviota viguesa con bastante carácter, algo “macarra” y casi siempre un poco cabreada, que, con una intensa conciencia medio ambiental mezclada con retranca, desde las redes sociales recuerda a los turistas que ellas “estaban primero aquí”" y que merecen un respeto, aunque de vez en cuando se la jueguen robando bocadillos.

Detrás de “La Vane” está Olga Méndez, cómica, actriz y gaviota-activista declarada que ha hecho de este personaje su alter ego. Tras varios años creando contenido, ahora se ha lanzado a competir un este concurso, celebrado en Bélgica, hace unos días y donde se buscaba la mejor imitación de gaviotas, tanto con sus graznidos como con su comportamiento. “Me mandaron varias personas la convocatoria del concurso y pensé ¡a que voy! Y allí me planté”, cuenta mientras regresa a casa desde Bélgica, donde se ha celebrado el certamen este fin de semana, con su medalla de plata bien guardada.

"Aún me pregunto en qué momento me llevé la plata"

Olga aún no se cree que se haya traído la medalla de plata del European Championship Gullscreeching 2026, celebrado la pasada semana en De Panne, para Vigo. “No sabéis la calidad de imitadores que había, aún me pregunto en qué momento me llevé la plata, creo que fue la actitud y la mirada de malota!”, ha contado en sus redes, nada más recibir el premio.

La competencia fue dura, recuerda ahora, pero ella tiene claro que se trae el segundo puesto por "la puesta en escena". “Mi personaje es macarrita, bastante irreverente y lo di todo en el escenario”, explica. Para esta cómica viguesa, que también habla de temas relacionados con el turismo o la vivienda, siempre desde la ironía, el premio “ya era ir”. “Había que tener la cara de irse a Bélgica, plantarse allí y ponerte a graznar con acento gallego”. Y tan bien sonaron los graznidos de La Vane, que se viene una medalla de plata.

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“Una vez que subí al escenario, me lo pasé genial, y después empecé a ver las puntuaciones, y pensé que podría hacer pódium”, recuerda. "La Vane" reivindicó su ciudad de origen en el escenario y al recibir su premio y consiguió que todo el público acabara coreando el nombre la ciudad, desde Bélgica.

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Olga y “La Vane” lo tienen claro y ya planean repetir el año que viene para mejorar su puntuación: “Es un planazo, el año que viene repito, habrá que ir a Colonia”. Porque para Olga, "poder aportar risas, y risas "medioambientales", en medio de todo el momento que estamos viviendo está muy bien”.

Un premio que suma un capítulo más en la trayectoria de "La Vane", una gaviota macarra nacida casi como una broma y que ahora ya presume de reconocimiento internacional. Un premio que, por supuesto, la viguesa también ha dedicado también a todas sus “compañeras”; ”a esas gaviotas que te miran con desprecio y te roban la empanada! La vida pa ellas”.