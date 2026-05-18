Celia Molina 18 MAY 2026 - 07:15h.

Desde que se comprometieron en agosto de 2025, se ha dado muy poca información sobre la boda de Georgina y Cristiano

Los frentes abiertos de Georgina Rodríguez: la relación con su familia, su boda y la venta de su mansión con Cristiano Ronaldo

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En agosto de 2025, Georgina Rodríguez sorprendió a todos sus fans publicando una foto del increíble anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le había puesto en el dedo. Tras nueve años de relación y cinco hijos en común, el futbolista dio el paso y le pidió la mano a la española, que le dio un firme "sí": "Sí, quiero. Ahora y en todas mis vidas", escribió ella junto a la fotografía de sus manos comprometidas.

Sobre el anillo, se dio todo tipo de información: que se trataba de una sortija tipo trilogy, con un diamante central masivo, rodeado por otros dos diamantes laterales; que pesa entre 30 y 45 kilates y que su precio oscila entre los 3 y los 6 millones de euros (pudiendo alcanzar hasta los 13 millones de dólares según algunos tasadores internacionales) debido a sus grandes dimensiones y a la pureza de sus piedras.

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La boda se celebrará cuando acabe el Mundial de Fútbol

Con el amor que siempre le profesa a Cristiano, era de esperar que Georgina aceptara su propuesta pero, ¿por qué ni ella ni nadie ha dado ningún detalle más sobre cuándo o dónde se celebrará este enlace, considerado en España como la boda del año? ¿Se va a celebrar aquí, por ser éste el país natal de la novia, en Portugal o en Arabia Saudita, donde vive ahora la feliz familia? ...

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Lo poco que sabemos es, según dijo el propio Cristiano en una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, que él y Georgina se casarán este mismo verano, sin que diera una fecha concreta: "Queremos hacerlo después de la Copa Mundial de la FIFA, ya con la Copa", dijo, muy convencido de su victoria, lo que sitúa la fecha de la boda entre el 19 de julio y el próximo mes de septiembre.

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Según la revista 'Hola', la novia habría escogido Madeira como lugar de la celebración, aunque esta información no ha sido confirmada por la pareja. La revista, basándose en las noticias de la prensa portuguesa, dijo que la ceremonia tendrá lugar en la catedral de Funchal y el posterior convite, en un hotel de lujo de la isla portuguesa.

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No será "una gran fiesta", según Cristiano Ronaldo

"A Georgina no le gustan las fiestas, prefiere las celebraciones privadas, por lo que habrá que respetar lo que decida”, dijo en noviembre de 2025, de lo que intuimos que su gran día no será un multitudinario bodorrio. Desde que CR7 hizo esta declaración, los planes de la boda se han sumido en el más puro silencio. La hermana de Georgina, Ivana, solo dijo que esperaba que fuera "prontísimo". Y nada más.

Lo más nupcial que hemos visto a Georgina ha sido en su paso por la última gala MET, donde la española apareció con un vestido azul clarito velado, en homenaje a la Virgen de Fátima. El velo y el tono casi blanco de su vestimenta de encaje podría darnos una idea del diseño que escogerá para el día de su boda, sin que se haya filtrado ningún tipo de información a este respecto. En sus redes sociales, la influencer se ha centrado en promocionar sus últimos proyectos laborales - como la línea de baño de la que es la nueva imagen - así como de algunos de sus momentos de ocio, como su polémico paso por el Valle de los Caídos.