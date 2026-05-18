El método LAP salva de estafas: la Policía explica cómo no caer en la trampa de los números desconocidos

Solo hay un caso en el que se recomienda no aceptar la llamada bajo ningún concepto

"No pagues dos veces la renta": la Policía hace pública una advertencia para evitar estafas con la declaración

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Siempre que recibimos la llamada de un número desconocido, nos quedamos un rato pensando si coger o no el teléfono. Rechazar llamadas cuando no esperamos que nadie nos contacte puede ser fácil, ¿pero qué pasa cuando estamos pendientes de una cita médica, un paquete o una oferta de trabajo? A veces no queda otra que responder al móvil incluso cuando no sabemos quién nos está llamando exactamente, y eso nos convierte en posibles víctimas de estafa.

En serio, las estafas telefónicas están demasiado extendidas y van desde extraños haciéndose pasar por nuestro banco y solicitando datos personales hasta la falsificación de voces gracias a las tecnologías de inteligencia artificial.

La situación ha llegado a tal punto que Policía Nacional ha publicado una guía rápida en sus redes sociales oficiales para que sepamos cómo actuar en esos casos en los que necesitamos atender llamadas y acabamos cogiendo a un número desconocido. Se trata del método LAP (Localización, Autoría y Propósito). Y la conclusión de este método es clara: solo hay un caso en el que se recomienda no aceptar la llamada bajo ningún concepto.

El primer paso en el método LAP es localizar desde dónde nos llaman. Es en este apartado en el que llega una recomendación que conviene seguir sin rechistar: si el prefijo desde el que nos llaman es de fuera de España, lo mejor es no coger a no ser que estemos esperando una llamada de ese país. Ojo, que no todos los números largos son de otro país. Si nos llaman desde una centralita, algo que hacen los centros de salud, seguramente sea un número muy largo. La clave está en fijarse si hay un símbolo + y en los primeros números que aparecen después.

Una vez localizada la llamada es la hora de identificar al autor. Ojo, que esto también tiene algo de truco. Si una persona conocida nos llama desde un número que no nos resulta familiar, la Policía recomienda que verifiquemos su identidad con alguna pregunta de seguridad. “Y si no la conoces de nada ni tienes ninguna relación con la entidad de la que dice estar llamando, cuelga”, dicen desde la Policía.

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Verificar la identidad de quien nos llama desde un número desconocido, incluso si dice ser un familiar, es cada vez más importante. En los últimos meses ha habido cada vez más estafas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para falsificar la voz de una persona. Este tipo de engaños pueden ser muy convincentes y han llevado a muchos a transferir dinero para que sus seres queridos pudieran salir de algunas emergencias que en realidad no existían. Puede ser un poco incómodo al principio, pero es importante hacer una de esas preguntas que solo tú y esa persona que dice llamarte podáis responder.

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El último paso de esta técnica recomendada por la policía es descubrir el propósito de la llamada. “Si te piden datos bancarios o personales, cuelga inmediatamente”, comentan agentes policiales. Esta es una recomendación que, por supuesto, debemos seguir siempre. Sin embargo, es especialmente importante cuando se nos llama para informar de algún tipo de emergencia. Algo que los estafadores hacen es intentar que entremos en pánico para que nos dejemos llevar por el miedo y actuemos de forma irracional. Si te dicen que alguien ha retirado miles de euros sin permiso de tu cuenta bancaria, seguramente seas más propenso a cometer errores.

En caso de que nos den una mala noticia de este estilo, lo mejor es colgar y llamar nosotros mismos a un número de atención al cliente oficial para preguntar por la situación. Hay que tener en cuenta que las estafas son cada vez más elaboradas y, aunque nunca es culpa de quien las sufre, sí hay medidas preventivas que podemos poner en marcha para evitar que las cosas acaben de la peor forma posible.

Desafortunadamente no hay una manera de conseguir que no se nos moleste con llamadas indeseadas, pero siguiendo estos consejos de la Policía al menos podremos atenderlas sin llevarnos un disgusto mayor. Igualmente, es recomendable tener cuidado también con otros métodos de contacto como el SMS y los correos electrónicos.