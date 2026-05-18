Aunque el lanzamiento de esta nueva funcionalidad y la aplicación clave para ello (Bizum Pay) está previsto para hoy, no se han sumado muchos bancos ni comercios

'Bizum Pay', la aplicación que permitirá pagar con esta transferencia instantánea en los comercios: cuándo se estrenará y cómo se utiliza

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Bizum, la exitosa plataforma de transferencias rápidas entre bancos españoles da el salto al comercio tradicional en un nuevo desafío europeo a los sistemas de pago de los gigantes estadounidenses Visa y Mastercard. La fecha elegida es este lunes 18 de mayo aunque, según fuentes consultadas por ABC la app clave que se necesitará para usarse no se lanzará hasta el 1 de junio. Algo que refleja que la fecha de arranque simbólica ya que, aunque Bizum ha señalado que tecnológicamente sería posible, la entrada del servicio será progresiva y cada banco activará esta pasarela de pago según su propia estrategia.

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Principales incógnitas sobre este método de pago

El desafío a Visa y Mastercard es ya un hecho consumado, y es el primer hito real en la apuesta del Banco Central Europeo (BCE) con la colaboración de la Iniciativa de Pagos Europea (o EPI por sus siglas en inglés), impulsada por bancos de Francia, Alemania, España, Bélgica y Países Bajos, para lograr una “autonomía estratégica” del continente en infraestructuras críticas, entre ellas los pagos digitales.

En España, el movimiento más visible de esta transición llega este 18 de mayo, cuando Bizum active oficialmente los pagos directos en comercios físicos. Bizum Pay permitirá pagar en tiendas acercando el móvil al datáfono mediante tecnología NFC, sin necesidad de tarjeta física ni PIN, en un sistema que compite directamente con otras aplicaciones, pero, sobre todo, con las redes tradicionales de tarjetas.

No obstante, según ha indicado ABC en un artículo reciente, los planes de su puesta en marcha, que iban suponer "un despliegue a varias velocidades porque en primera instancia iban a salir algunos bancos y tiempo después se unirían otros y también se pondría a disposición del público Bizum Pay", han cambiado.

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Fuentes de Bizum confirmaron que este semana los comercios que puedan y lo deseen ya podrán brindar el pago físico en comercio a sus clientes y que tecnológicamente será posible. El problema es que actualmente son pocos bancos los que saldrán con la funcionalidad -se espera Caixabank y Bankinter inicien su despliegue gradual en este fecha y posteriormente otras entidades como Unicaja, Sabadell o el Santander - y, además, la aplicación móvil Bizum Pay, no se lanzará al gran público hasta el 1 de junio según matiza ABC.

Cómo será el pago con Bizum en los comercios

La entrada de Bizum en el pago presencial no es un hecho aislado. El BCE ha defendido públicamente la necesidad de que Europa cuente con un sistema de pagos paneuropeo que garantice independencia tecnológica, seguridad y menores costes. Esta visión se articula en la Iniciativa Europea de Pagos (EPI), que agrupa a bancos de varios países y que ha dado lugar a soluciones de pago como Bizum (España), Bancomat Pay (Italia), MB Way (Portugal), VIPPS MobilePay (países nórdicos) y Wero (Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo). Entre ellas ya suman 130 millones de usuarios en 13 países, según datos difundidos por los propios sistemas.

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Los clientes de cuentas con IBAN español podrán descargarse la aplicación Bizum Pay para pagar sus comprar en los comercios físicos con la misma facilidad, agilidad y seguridad como la hacen ahora con las app de sus entidades financieras o con Google Pay, Apple Pay, entre otras.

El nuevo sistema replica la experiencia del pago 'contactless' de las tarjetas físicas, pero sin tarjeta. Según informa Bizum en su web, la operativa será sencilla: el usuario acerca el móvil al terminal de punto de venta (TPV) y la transacción se valida en segundos mediante NFC. No se introduce PIN y el dinero se transfiere directamente de cuenta a cuenta, sin pasar por redes de tarjetas.

El usuario podrá pagar desde la app de su banco o desde la nueva aplicación Bizum Pay, que funcionará como una cartera digital. En iPhone el NFC está activado por defecto; en Android se habilita desde Ajustes.

La experiencia será prácticamente idéntica a la de Apple Pay o Google Pay, pero con una diferencia clave: la operación se ejecuta como una transferencia instantánea, no como un pago con tarjeta. Esto permite que el comercio reciba el dinero al momento, sin esperas de liquidación y la transacción se desvincula de las mayoritarias Visa o Mastrcard.

¿Habrá comisiones? ¿Quién paga qué?

Bizum aún no ha informado de las comisiones que aplicará cada transacción comercial. Hasta ahora, los usuarios finales, es decir, los clientes bancarios, no pagan ninguna comisión al hacer o recibir envíos por esta plataforma. Tampoco cuando pagan en comercios electrónicos o servicios público.

Otra cosas es lo que ocurre con las empresas. Según informa Anfix, hasta ahora, "Bizum empresas sí tiene un coste para el negocio. Lo más habitual es que los bancos apliquen una tarifa fija por operación, que puede ir desde unos 0,10 € hasta 0,40 € por transacción. Algunas entidades ofrecen también tarifas planas o paquetes mensuales, especialmente si tienes un volumen alto de ventas. En ocasiones, Bizum está incluido dentro del servicio TPV (tanto físico como virtual), por lo que el coste se presenta junto a las comisiones de tarjeta.

Los comercios esperan que las comisiones del ecosistema Bizum sean sensiblemente inferiores a las tradicionales de Visa y Marstercard, para facilitar el despegue de los pagos a través de la aplicación Bizum Pay.

La operativa, según este medio es similar a la del comercio en línea, de forma que cuando un cliente va a pagar, se le ofrecen varias opciones: tarjeta, efectivo, Bizum... Si escoge Bizum, se introduce el número de móvil del cliente o se le muestras un código QR (dependiendo del sistema contratado), y el cliente recibe una notificación en su móvil para autorizar el pago desde su app bancaria. En cuestión de segundos, el dinero está transferido a la cuenta del comercio.

Seguridad: un punto crítico para la banca

La seguridad es uno de los pilares del nuevo sistema. Según informa Cinco Días, Bizum Pay puede ejecutar operaciones incluso si el móvil pierde conexión a internet, gracias a un protocolo que valida la operación de forma segura sin necesidad de red.

Además, al basarse en transferencias instantáneas SEPA, el sistema se beneficia de los estándares de seguridad europeos y del control directo de los bancos, sin intermediarios externos. La autenticación biométrica del móvil (huella o reconocimiento facial) añade una capa adicional de protección.

La interoperabilidad entre soluciones nacionales es otro de los grandes objetivos de la estrategia europea. Esta red de alianzas permitirá que, en el futuro, un usuario español pueda pagar en Italia o Alemania con su aplicación habitual, igual que hoy lo hace con una tarjeta Visa o Mastercard. La EPI trabaja precisamente en esa dirección: crear un ecosistema europeo de pagos instantáneos que funcione de forma homogénea en toda la UE.