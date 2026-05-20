Patricia Martínez 20 MAY 2026 - 19:30h.

Desde el año 2008 se aplica la vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las mujeres al cumplir los 12 años

Los niños tendrán una vacuna más en Galicia: habrá un refuerzo contra la meningitis B a los 12 años

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Santiago de CompostelaGalicia amplia de nuevo su calendario vacunal, aumentando el segmento de población de cobertura de la vacuna frente el VPH, virus del papiloma humano. Desde ahora, la administración autonómica ampliará a los varones de hasta 25 años la vacunación frente al virus del papiloma humano, para los nacidos a partir de 2001. Hasta ahora, la vacunación financiada para los varones estaba limitada a los 22 años, es decir, para los nacidos a partir de 2004.

El anuncio de esta ampliación lo ha realizado el presidente de la Xunta de Galicia en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, de este pasado lunes, donde ha detallado que, con esta medida, todos los hombres nacidos del 2001 en adelante podrán recibir esta vacuna, lo que supone, ha apuntado "algo más de 21.000 jóvenes".

Según ha señalado el titular del Gobierno gallego, la Xunta toma esta decisión en base a "la incidencia y la evidencia científica" que "acreditan esta necesidad". Para ello, este acuerdo recoge que se destinará un presupuesto total de 980.000 euros, destinado a la compra de las nuevas dosis.

Asimismo, Rueda ha recordado que desde el año 2008, ya se aplicaba la vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las mujeres al cumplir los 12 años. La medida se amplió en Galicia posteriormente a los varones de la misma edad, en el año 2022, y, más tarde, hasta alcanzar los 21 años.

Actualmente, el porcentaje de adherencia a esta vacuna en niñas nacidas entre el 2006 y el 2010 es prácticamente del 100%. En el caso de los niños, desde que empezó su vacunación en 2022, está situado en el 93%

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El VPH puede ser de alto riesgo

El VPH es un grupo de más de 200 virus relacionados. Algunos se transmiten por contacto sexual. La mayoría de las personas han estado expuestas al VPH, pero generalmente desaparece solo y no causa problemas de salud, pero a veces requiere tratamiento. Existen dos categorías de VPH de transmisión sexual, de bajo riesgo y de alto riesgo. En el primer caso puede causar verrugas en los genitales, el ano, la boca o la garganta. En el segundo caso, puede provocar cambios celulares y con el tiempo convertirse en un cáncer. Lo más habitual es un cáncer de cuello uterino, pero también anal, de garganta, de vulva, vaginal y de pene.