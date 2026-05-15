Asun Chamoso 15 MAY 2026 - 05:30h.

España cuenta con uno de los calendarios de vacunación infantil más completos del mundo

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BarcelonaEste año se cumple el 230 aniversario de la primera vacuna. Fue en 1796 cuando se desarrolló contra la viruela, una enfermedad que provocaba la muerte de la mitad de los infectados. "España, a pesar de lo que se pueda hablar u oír, es de los países del mundo que tenemos el calendario de vacunación casi más completo del mundo y tenemos una población muy fidelizada y con una tasa de cobertura de vacunación infantil muy por encima de los países de nuestro entorno, Estados Unidos o América Latina", asegura Pepe Serrano, pediatra y vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

El pediatra pone énfasis en lo que se hable o se diga por la circulación de bulos, sobre todo, en redes sociales. "Últimamente se han focalizado en alimentación o vacunas. Por suerte, su influencia en España no está impuesta. No hay ni un 5 por ciento de la población que siga estas historias. Lo que pasa es que quienes lo lanzan tienen unos medios de difusión que les funcionan. Hay una pirámide: uno de arriba deja ir el bulo, muchas veces es porque tiene un interés y suele ser económico. Por debajo, en otro escalón, están los afines a esa persona, a ese negocio y lo difunden. Y por debajo de todo, los inocentes ignorantes que se lo acaban creyendo, no sacan ningún provecho y se ven perjudicados".

El bulo más extendido y el que más daño ha hecho y lo sigue haciendo, según Serrano, es que la vacuna del sarampión provoca el autismo. Fue un estudio que publicó Andrew Wakefield, un médico inglés en 1998, en una revista científica y luego se comprobó que era falso pero "el daño estaba hecho. ¿Su interés? Su mujer estaba diseñando una vacuna diferente del sarampión. Él vive ahora en Texas, un estado que tiene la tasa de vacunación contra el sarampión más baja de Estados Unidos".

"Las vacunas son seguras y eficaces. En caso de duda, no hay que consultar a las redes sociales", subraya el pediatra y alerta de los peligros de la desinformación: "La peor consecuencia es que hay personas que se lo creen y que deciden no vacunarse o peor, no vacunar a sus hijos. Y puede tener graves consecuencias. Como ejemplo, las vacunas de diferentes tipos de meningitis. Un 10 por ciento de los que pasan la enfermedad muere y un 30 por ciento queda con secuelas graves como amputaciones, ceguera o sordera. La vacuna del papiloma se pone para que no derive en cáncer. Las vacunas se han diseñado para prevenir enfermedades infecciosas graves".

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Este miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría desmonta bulos y falsas creencias sobre las vacunas.

No son seguras

"Empezaría por el primero que se escucha muchas veces y es que las vacunas no son seguras. Es uno de los pocos medicamentos, si las vacunas se toman como tal, que se administra a población sana. Son los productos sanitarios que pasan más controles de seguridad con diferencia comparado con otros que nos podemos tomar con mucha alegría con un paracetamol. Las vacunas, a parte de tener todos los controles de seguridad que tienen antes de salir al mercado, una vez comercializadas, siguen teniendo controles específicos muy estrictos para detectar cualquier problema de seguridad".

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No son necesarias

"Sí lo son porque se han diseñado para prevenir enfermedades. Muchas de ellas se han dejado de ver gracias a la administración de las vacunas. Dicen que no son necesarias porque no ven las enfermedades y lo asocian a las mejores condiciones higiénico-sanitarias. Es el típico ejemplo de 'morir de éxito'".

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¿Para qué ponérmela si está erradicada?

"La única erradicada es la viruela y por eso la vacuna no se pone. Ninguna de las enfermedades por las que estamos vacunando está erradicada. Otra cosa es que no se vea y que haya muy poca, precisamente porque se está poniendo las vacunas. Lo cierto es que si dejarán de ponerse volverían a ver tanta o más que antes porque el mundo está más globalizado".

Llevan elementos tóxicos

Sobre el aluminio, "es el tercer elemento más frecuente en la capa terrestre. Cualquier cosa que comamos, bebamos, que toquemos y luego nos llevamos las manos a la boca, estamos ingiriendo aluminio. Algunas vacunas llevan una mínima cantidad que hace de estabilizante, pero es una cantidad ínfima y es absolutamente segura. La cantidad de aluminio que tomamos en una comida es más importante que todo el aluminio que llevan todas las vacunas que nos podamos poner en toda la vida", explica el pediatra. Y es falso que lleven mercurio: "Ninguna en España lo contiene. El etilmercurio que llevaban las vacunas en los viales, tal cual se administraba, se eliminaba y no producía ningún efecto indeseable, de todas formas, y por un principio de precaución extrema, ha acabado por retirarse".

Mejor pasar la enfermedad

"Es falso. Puedes llegar a fallecer. Si te pones la vacuna, lo más que te pueda pasar es que te pases un día o dos con molestias y ya está. Los efectos indeseados de las vacunas, que puede haber, son miles de veces muy inferiores en cantidad a las complicaciones graves de la misma enfermedad. Si un niño pilla el sarampión tiene una probabilidad entre 1.000 de tener una encefalitis, una inflamación del cerebro, si se pone la vacuna tiene una probabilidad entre 100.000 de tenerla y será más leve".

Llevan células de animales y sustancias nocivas

"Las vacunas tienen unas sustancias purificadas para que la vacuna no haga tanta reacción y eso permite que se ponga menos cantidad de antígeno. Mirando la composición de las vacunas, como a veces tienen nombres raros, tiran de ahí. Durante el covid se llegó a decir que sirven para poner microchips. Son tonterías. Todos los componentes son seguros y eficaces. Ni sangre de caballo ni de cerdo, ni células humanas".

A los bebés les afecta al sistema inmunitario

"Los bebés tienen un sistema inmunitario preparado. Cuando se les administra la vacuna con más componentes que son seis en un vial, algunos dicen que no lo pueden asimilar. El niño durante su primer tiempo de vida asimila 3.000 antígenos diferentes al día de lo que huele, lo que toca, chupa, o come, ... por seis en una vacuna, no pasa nada. Es peor separar esas vacunas porque se ha estudiado que así es más beneficioso y además se le ahorran pinchazos. La distribución de cualquier calendario vacunal está diseñada, precisamente, teniendo en cuenta el tipo y la cantidad de antígenos a administrar y las edades más favorables para hacerlo”.

Si te vacunas de la gripe, la contraes

"Es imposible que pilles la gripe porque te has puesto la vacuna porque no lleva el virus de la gripe. A los escépticos, que se la ponen y pillan un resfriado fuerte, eso no es la gripe. Son enfermedades que tienen síntomas compatibles. Si te la pones, tienes menos opciones de contraerla y, en cualquier caso, muchas menos de tener complicaciones graves".