Patricia Martínez 21 MAY 2026 - 12:22h.

El complemento variable existe desde hace muchos años pero hasta ahora no estaba vinculado a las bajas de los pacientes

La Xunta contratará 18 inspectores para agiliza los procesos de las bajas médicas

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Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia continua con la aplicación de medidas para mejorar la gestión de las bajas laborales, en la comunidad. Dentro del paquete de medidas, en el que trabaja el gobierno autonómico desde 2024, cuando arrancó este Plan de mejora de la gestión y del control de la incapacidad temporal, el Servizo Galego de Saúde ha decidido vincular el plus de productividad de los médicos de cabecera gallegos a la duración de las bajas de sus pacientes, con el fin de que estas no duren más de lo debido.

Así figura en los objetivos que se han establecido para los doctores de familia de los centros de salud en cada una de las áreas sanitarias, según una información adelantada por La Voz de Galicia.

El salario de los médicos gallegos incluye un complemento de productividad variable de 2.491 euros al año. Este plus puede variar en función del cumplimiento de unos objetivos que vienen pautados por el Servicio Galego de Saúde, a través de los llamados Acordos de Xestión (AdX). En esa lista de conceptos que se quieren promover desde la consellería están desde un porcentaje mínimo de prescripción de medicamentos genéricos, o la implantación de programas de obesidad o de abandono del tabaco. Al finalizar el año, se realiza una evaluación de cada médico para valorar y cuantificar ese complemento anual. Ahora, entre esos objetivos, se añade el del control de la duración de las bajas, que se evaluará de manera diferente según el área sanitaria.

Hasta ahora, este complemento de productividad variable vinculado a objetivos, que existe desde hace muchos años, nunca había estado ligado a la duración de las bajas de los pacientes.

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La Xunta ha buscado en los últimos meses la implicación de los médicos para desarrollar estas medidas, que buscan recortar los plazos de bajas laborales. Y se han intensificado las reuniones de los inspectores de la Consellería con los médicos de atención primaria. Solo en marzo se celebraron más de un centenar de reuniones en cada área sanitaria.

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Aumento de 18 inspectores más para agilizar los procesos

Esta misma semana, además se ha aprobado la contratación de 18 inspectores más, para agilizar los procesos. El objetivo de este aumento de personal es "conseguir que el proceso sea cada vez más resolutivo", agilizando el procedimiento, dotándolo de mayor carácter resolutivo y ejecutivo, al tiempo que se refuerza el papel de las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral, según explicó el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda el pasado lunes.

Para ello, la Consellería de Sanidade contratará a nueve profesionales inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios para reforzar los equipos de inspección de las siete áreas sanitarias. La previsión inicial es que la incorporación se extienda durante tres años, lo que supondrá una inversión extra de 3.026.709,24 euros para llevar a cabo las medidas que buscan una mayor eficiencia en la gestión de los procesos de baja.

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En cuanto a los cambios en la instrucción que gestiona estos procesos, las propuestas de alta médica que las mutuas deben dirigir a las unidades de Inspección deberán acordarse siempre que las propuestas estén debidamente motivadas y completas. Según destacó el presidente, "la última palabra siempre la va a seguir teniendo la sanidad pública" a través de la inspección. Así, si la propuesta fuera insuficiente, el personal inspector deberá convocar a la persona interesada a un reconocimiento médico presencial antes de dictar una resolución motivada sobre si procede o no el alta.

En este sentido, las unidades de Inspección y Control de la Salud Laboral tramitaron 38.438 propuestas de alta formuladas por las mutuas en 2025. Según los datos de la Seguridad Social, Galicia es la segunda comunidad donde más duran las bajas (77,1 días de media) y la segunda donde se dictan menos procesos de incapacidad temporal (26,1 por cada mil empleados).

Balance de las primeras medidas

La puesta en marcha del Plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal de la Xunta supuso la emisión de 5.929 partes de baja desde los hospitales del Servizo Galego de Saúde hasta el 30 de abril, en los casos de cirugía programada.

De esta forma, se evita que un trabajador tenga que ir al día siguiente por el parte de baja a su centro de salud, reduciendo los trámites burocráticos para pacientes y para los profesionales de la atención primaria.