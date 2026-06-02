El Consejo de Ministros da luz verde al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco Sanitario con límites a las guardias de 24 horas

Médicos de España se plantan contra sus malas condiciones laborales: dejan de hacer horas extras para paliar la falta de personal

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco Sanitario, que regula la actividad de todos los profesionales del sistema sanitario y que los médicos llevan meses rechazando porque exigen un convenio aparte del resto de los profesionales del sector. El documento recoge mejoras para los médicos, como la reducción de las guardias de 24 horas y pone límites a la contratación temporal.

El anteproyecto de ley del estatuto marco comienza este martes su andadura, en pleno conflicto con los médicos y tras la infructuosa reunión que mantuvieron responsables del Ministerio de Sanidad con seis sindicatos médicos. A la salida los representantes de los médicos han llamado a la quinta huelga nacional del año entre el 15 y el 19 de junio.

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El texto, pactado con los sindicatos del ámbito -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde- tras casi tres años de negociaciones, introduce mejoras para los médicos, como la reducción de las guardias de 24 horas limitando a un máximo de 17 o las jornadas semanales de no más de 45; las organizaciones sindicales médicas, sin embargo, siguen exigiendo negociar sus condiciones laborales en un marco de regulación propio, independiente del resto de las profesiones sanitarias.

Esta exigencia ha sido rechazada por Sanidad, pero también por los sindicatos generalistas, al entender que el estatuto marco es una norma común que debe regular y mejorar las condiciones de todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y no de una única parte y que todas las reivindicaciones médicas tenían cabida en un capítulo específico de la ley.

Reducción de la temporalidad y límite a las guardias de 24 horas

Al margen de las mejoras concretas para médicos, la reforma prevé otras medidas dirigidas a consolidar la estabilidad laboral con ofertas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, la reclasificación profesional acorde a la formación y competencias, el reconocimiento de la actividad docente e investigadora como trabajo efectivo y de la conciliación como un derecho, entre otras.

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El documento limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años.

Sobre las guardias de 24 horas, una de las exigencias de los médicos, el anteproyecto aprobado por el Gobierno estipula que la jornada máxima semanal se reduzca a 45 horas (el límite establecido por la normativa europea es de 48 horas), mientras las guardias, el límite máximo es de 17 horas de trabajo efectivo. Además, contempla un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas.

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Tras su primer paso por el Consejo de Ministros, se abre ahora el periodo de audiencia pública, tras lo cual, y previo paso de nuevo por el Gobierno, será remitido al Congreso de los Diputados.