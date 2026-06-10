Patricia Martínez 10 JUN 2026 - 07:30h.

Desde Apatrigal recuerdan que los petroglifos no se deben "repasar" con tiza para que se vean mejor, porque pueden dañarse

En este petroglifo se pueden apreciar nueve figuras distintas que incluyen dos espirales y hasta siete de carácter circuliforme

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MurosLa asociación en defensa del patrimonio, Apatrigal, ha compartido una nueva denuncia contra el patrimonio, esta vez en Muros, A Coruña. Hace solo unos días, el petroglifo de Laxe das Rodas, ubicado en Muros, aparecía casi completamente pintado con tiza.

El conjunto rupestre de Laxe das Rodas consta de nueve figuras espirales y en forma de círculos simbólicas que se relacionan con algún tipo de ritual ancestral, que podría tratar de explicar el movimiento de los astros. Todas esas figuras han aparecido ahora casi totalmente pintadas de blanco, con una pintura que parecer ser de tiza.

Desde la asociación han denunciado estos daños contra el patrimonio, recordando que los petroglifos no se deben "repasar". "Con frecuencia vemos petroglifos cuyos surcos han sido repasados con tiza para hacerlos más visibles. Aunque muchas personas lo hacen con buena intención, conviene recordar que esta práctica está totalmente desaconsejada y prohibida por los criterios de conservación del patrimonio cultural", recuerdan desde la asociación en defensa del Patrimonio.

"El problema es que la mayoría de la gente desconoce que incluso intervenciones aparentemente inocuas pueden dañar estos testimonios arqueológicos milenarios". añaden. La aplicación de tiza, pinturas, agua coloreada u otros productos puede alterar la superficie de la roca, y además dificulta los trabajos de investigación y conservación, y puede acelerar su deterioro.

Una llamada a la protección y a la divulgación, porque "lo que se conoce, se valora"

"Más que señalar a quienes actúan por desconocimiento, debemos preguntarnos si estamos divulgando suficientemente cómo cuidar nuestro patrimonio. La protección de los petroglifos no depende únicamente de las administraciones o de los especialistas, sino también de una ciudadanía bien informada. Lo que se conoce se valora, y lo que se valora se protege", reflexiona Carlos E. Fernández Coto, presidente de Apatrigal. Por ello, recuerdan que es necesario reforzar la señalización en los yacimientos, impulsar campañas educativas y difundir con mayor claridad las normas básicas de conservación. "Nuestros petroglifos han sobrevivido miles de años; nuestra obligación es transmitirlos a las generaciones futuras en el mismo estado en que los recibimos, sin añadir nada a su mensaje grabado en la piedra", afirman, ya que, como apuntan, "el mejor modo de admirar un petroglifo es observarlo, fotografiarlo y respetarlo, dejando que sea la luz quien revele sus formas, no nuestra intervención sobre la roca".

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Los petroglifos de Laxe das Rodas están ubicados al pie del Outeiro de Eiroa, en un espacio natural protegido de Muros que se enmarca dentro de la Red Natura 2000 Monte y Laguna de Louro.

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Lo más curioso de este conjunto de arte rupestre son los petroglifos que los expertos han interpretado como una especie de calendario; un altar de ofrendas para ayudar a conseguir buenas cosechas o la caza; así como un conjunto de signos solares que también podrían indicar algún tipo de culto al sol o incluso la luna relacionados con la muerte o la fertilidad.

Los grabados rupestres de Laxe das Rodas tienen su origen la Edad de Bronce, y constituyen en su conjunto, un abanico de representaciones talladas sobre rocas graníticas, con nueve figuras distintas que incluyen dos espirales y hasta siete de carácter circuliforme.