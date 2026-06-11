Patricia Martínez 11 JUN 2026 - 07:30h.

El arquitecto ha defendido la solución realizada en base a la eficacia y aportando referencias históricas

Patrimonio busca una solución estética para resolver la polémica de las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago

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Santiago de CompostelaMás de dos meses después de la instalación de los polémicos tubos metálicos en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos, unos trabajos de reparación que desataron amplias discrepancias, el arquitecto responsable de la obra ha defendido este martes el “rigor” de los trabajos realizados.

Fernando Cobos, responsable de la ejecución de la obra de intervención en el Hostal dos Reis Católicos, ha asegurado que la polémica instalación de tubos metálicos en las gárgolas es la solución "más eficaz". En una rueda de prensa previa a una conferencia en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Cobos ha subrayado que la obra se ha llevado a cabo "con luz y taquígrafo siempre", negando cualquier interés en ocultar información, y ha recalcado que las conversaciones con el departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia han sido constantes estas semanas.

Ante las numerosas críticas recibidas, el arquitecto ha señalado que, aunque algunas son "duras", muchas se encuentran "fuera de contexto" y ha lamentado que, a pesar de las voces que hablan de alternativas, estas no han puesto soluciones "encima de la mesa".

Las críticas si son bien fundadas, pueden ser discutidas, ha afirmado el responsable

“No podemos estar contestando a cada ocurrencia”, ha afirmado el responsable de la obra, recordando que su función es “explicar con rigor lo que se ha hecho”. Cobos añadió que las críticas “cuando son bien fundadas pueden ser discutidas”, y lamentó también que algunos no tuvieran un fundamento serio: "Si usted ve una gárgola sodomizada donde hay un caño que sale de una gárgola, yo no puedo hacer mucho por ello” afirmó.

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"Hay que hablar desde el rigor, desde el conocimiento, desde la sabiduría", ha aseverado el arquitecto. Respecto a la controversia por el entubado de las gárgolas, Cobos se ha mostrado sorprendido por la repercusión mediática, recordando que "el mundo está lleno de tubos metálicos en gárgolas".

Dos modelos para gestionar el agua

El arquitecto ha explicado que existen dos modelos principales para gestionar el agua en estos elementos: el francés, que optó en el siglo XIX por desmontar gárgolas medievales para hacerlas más largas, y el británico, que emplea caños.

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Según ha detallado, mientras que el modelo francés está dando "problemas" en catedrales como Burgos o León, ciudades como Segovia y Salamanca siguen el modelo británico con caños desde el siglo XVI, el mismo que se ha aplicado en Santiago.

Cobos ha defendido que prolongar las gárgolas con lanzas metálicas es la "solución más eficaz, reversible y de menor daño" para el monumento. En este sentido, ha aportado una base histórica a la intervención, señalando que la propuesta inicial de colocar caños metálicos fue realizada por Rodrigo Gil de Hontañón en 1561. En esta línea, este arquitecto, responsable de las catedrales de Segovia y Salamanca, del Colegio de Fonseca y el claustro de la Catedral de Santiago, ya proponía tubos de 84 centímetros en ese año.

"Llevarle la contraria a un edificio es más complicado que ir a favor del edificio", ha argumentado, concluyendo que si un edificio extraía el agua por gárgolas, lo lógico es mantener ese sistema.

La Xunta había pedido una "solución más estética"

La Xunta de Galicia se había posicionado en la polémica el pasado mes de abril, pidiendo que se buscase una “opción más estética”. Cobos también hizo alusión a estas peticiones por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia en relación a la búsqueda de una opción más estética, indicando que se han reunido en varias ocasiones estos meses y que lo estudiarán para intentar encontrar “una solución”, que en todo caso será una “decisión técnica” que aún no está tomada.