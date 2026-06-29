Jorge Bergantiños 29 JUN 2026 - 16:55h.

Entre las 12:49 y las 17:19 horas del sábado, los usuarios que repostaron gasolina 95 realmente lo hicieron con diésel

La empresa pide disculpas y se hace cargo del error mediante un comunicado en redes sociales

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Un error en la descarga de combustible de un camión cisterna en una gasolinera de Ribadeo (Lugo) es el causante de un mensaje urgente lanzado por la Asociación Comerciantes Industriales Servicios y Autónomos de la localidad lucense. Durante más de cuatro horas, las personas que repostaron gasolina 95 en realidad lo estaban haciendo con gasóleo.

El suceso se produjo el pasado sábado entre las 12:49 horas de la mañana y las 17:19 de la tarde, momento en el que en la dirección del establecimiento tuvieron conocimiento de la incidencia. Desde ese preciso instante, cortaron el suministro para que la situación no escalase a más conductores en el primer fin de semana del verano en A Mariña.

En un comunicado publicado en redes sociales, la gasolinera El Jardín de Ribadeo reconoce su error y explica que se hacen “responsables de las averías derivadas de este incidente.” De la misma manera que en la empresa piden “disculpas sinceras a todos los afectados.” Además indican los pasos a seguir; deben dar parte al seguro para solicitar asistencia cuanto antes, posteriormente cubrir un formulario y en el caso de requerir más información, llamar a este teléfono 982 128 110 extensión 1 (a partir del lunes a las 7.00).

Las cámaras de seguridad del establecimiento van a ayudar a identificar a los conductores que utilizasen las instalaciones en ese periodo de tiempo y no guardasen el ticket al repostar o pagasen en metálico y no en tarjeta, al no dejar rastro de la transacción. Mediante la videovigilancia podrán verificar todos los suministros al leer las matrículas de los vehículos afectados.

Fin de semana motero en Ribadeo

La incidencia transcurrió en el primer fin de semana del verano en un lugar de veraneo como es la Mariña lucense. Además durante esos días se produjo una concentración motera en la localidad, donde se dieron cita cientos de motocicletas. Algunas de ellas repostaron en la mencionada estación de servicio.

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En este caso, debido a las características del fallo, diésel en motores gasolina, las consecuencias son menores que si hubiese sido al revés. Puede provocar fallos en el funcionamiento pero en algunos de los casos, con una limpieza del tanque sería suficiente, sin causar daños permanentes. Por otro lado, la incidencia en motocicletas es mayor que en coches.

El comunicado de la empresa ha despertado una reacción positiva en redes sociales. Al reconocer el error y ofrecerse a una reparación inmediata, decenas de usuarios, entre ellos alguno que se presenta como afectado, comentan de forma favorable. “Soy uno de los afectados (...) ánimo y a seguir, errar es de humanos". Otro de los comentarios, con más de 200 likes deja esta reflexión “en tiempos en los que parece imponerse la huida hacia adelante, esta forma de gestionar un fallo merece un reconocimiento.”

Antecedentes en Galicia

El pasado verano, una incidencia similar causó una avería a más de 40 coches en Cambre (A Coruña). Fue debido a un error humano en la descarga del combustible, al verterse gasóleo en el depósito de la gasolina. El fallo salió a luz gracias a varios talleres de la zona, que recibieron varias reparaciones que llevaban al mismo camino, el combustible de esa estación de servicio.

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Las organizaciones de consumidores indican la importancia que tiene el pedir el ticket o la factura cuando pagamos, para que el proceso de reclamación sea más ágil. En la mayoría de los casos, las estaciones de servicio cuentan con un seguro con este tipo de coberturas. Es necesario diferenciar, cuando el error se produce por parte de la empresa o por parte del consumidor, situación que se produce más a menudo.