Las autoridades de Indonesia elevaron a 38 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores

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Las autoridades de Indonesia elevaron a 38 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

El jefe de la BNPB, Suharyanto, detalló en rueda de prensa que «se registraron 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 leves y 2.000 evacuados».

Las agencias de rescate señalaron que el temblor se sintió con fuerza en diferentes puntos de la isla, mientras continúan evaluando los impactos y el número de edificios dañados.

Un portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio), Oche Seko, dijo a EFE que los hospitales de la zona, entre ellos en la ciudad de Ende, una de las principales de Flores, han tenido que evacuar pacientes a las zonas exteriores y que «no tienen tiendas suficientes» en las que alojarlos.

Las imágenes facilitadas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran el colapso de varios edificios en diferentes puntos de la isla de Flores, entre ellos Maumere, otra de las urbes principales.

37 réplicas registradas

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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La alerta de tsunami fue activada tras el temblor, provocando el desalojo de los vecinos de las zonas costeras afectadas y la cancelación de viajes marítimos, si bien la alerta se suspendió horas después.

Hasta el momento, se registraron 37 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3,6 y 6,2, según la BMGK.

México se solidariza con el Gobierno de Indonesia

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), expresó este viernes su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Indonesia tras el sismo en el sur del país asiático.

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En un comunicado, la Cancillería indicó que a través de la embajada de México en Indonesia, se dará «puntual seguimiento a la situación que se desarrolla tras el terremoto».

«Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales afectados. Se recomienda seguir las indicaciones locales y mantenerse al tanto de la información oficial. En caso de requerir asistencia o protección consular, se reitera a todas las personas mexicanas en la región el número de emergencias de nuestra embajada en Yakarta», apuntó la SRE.