El consejero de Emergencias ha descartado daños estructurales y materiales graves y ha enfatizado que no se han registrado daños personales de gravedad

El terremoto de Granada actúa como una serie sísmica e irá decreciendo, según experta

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El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha ofrecido este sábado en el puesto de mando avanzado por el incendio de Niebla (Huelva) el primer balance de las consecuencias del terremoto de magnitud 5 --el último de 2021 fue de 4,5-- registrado esta madrugada en la provincia de Granada, con epicentro en el municipio de Alhendín.

Sanz ha descartado daños estructurales y materiales graves y ha enfatizado que no se han registrado daños personales de gravedad. Las incidencias sanitarias atendidas han sido por ataques de ansiedad y traumatismos leves por caídas. En cuanto a los daños materiales estos están relacionados con encofrados, falsos techos, cornisas y cristales, entre otros.

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En declaraciones a los medios, el también vicepresidente primero de la Junta ha confirmado que se mantendrá activado el comité asesor por riesgos sísmicos al confirmar los expertos que es probable que en las próximas horas y días se produzcan réplicas, no obstante, de menor intensidad.

"Necesidad de autoprotección"

Por ello, ha pedido que los ciudadanos mantengan la tranquilidad pero desde la "necesidad de autoprotección". En este punto, ha instado a seguir información de los canales oficiales y no difundir informaciones falsas que ya están circulando por las redes sociales.

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Entre los municipios afectados, en el caso de La Zubia se están evaluando los daños en edificios municipales y viviendas; en Gójar, se está inspeccionando la iglesia del pueblo y el Ayuntamiento; y en Granada capital, los daños se concentran en El Zaidín, donde los técnicos municipales revisarán los daños en viviendas.

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La Junta ha apuntado en una nota de prensa que "los científicos nos indican que el comportamiento de esta serie presenta similitudes con el enjambre sísmico de 2021. Todavía no se aprecia un descenso claro ni en el número de réplicas ni en la energía liberada, por lo que no se descarta que puedan seguir produciéndose nuevos movimientos, previsiblemente de magnitud inferior al terremoto principal".

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El representante del IGME-CSIC, Raúl Pérez López, ha señalado que la serie presenta, efectivamente, semejanzas con la registrada en Atarfe y Santa Fe en 2021. Según ha explicado durante el Comité la directora del Instituto Andaluz de Geofísica, Inmaculada Serrano, la actividad comenzó el 13 de agosto a las 20,39 horas con un terremoto de magnitud 3,1. Posteriormente se registró otro movimiento de magnitud 3,6 y, ya a las 1,04 horas del sábado, el terremoto principal de magnitud 5,0 con epicentro en Alhendín.

La red sísmica andaluza había contabilizado hasta la reunión alrededor de 200 movimientos, en su mayoría no sentidos por la población, en el entorno epicentral desde el comienzo de la serie. El IGN, por su parte, había detectado decenas de réplicas y ha anunciado el desplazamiento de personal técnico para instalar nuevos sensores, mejorar su registro y estudiar con mayor precisión la evolución del fenómeno.

Enmarcada en la propia dinámica de estas series sísmicas, los especialistas han avanzado que es posible que durante las próximas horas o días continúen produciéndose movimientos de magnitud 3 o 4 que pueden ser sentidos por la población. Esta estimación se basa en el comportamiento de series anteriores y no permite predecir el momento ni la magnitud exacta de futuros terremotos.

"Que se produzcan nuevas réplicas entra dentro de la evolución esperable de una serie sísmica de estas características. La población debe conocerlo para no alarmarse, mantener la calma y seguir siempre la información de los organismos científicos y de los servicios oficiales. Ante esta situación aprender las pautas de autoprotección es la mejor manera de prevenir riesgos", ha explicado Antonio Sanz.

La reunión ha estado presidida por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, junto al director de la Ema, Alejandro García y los directores generales de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez e Infoca, Jorque Luque, con la participación de representantes de las administraciones estatal, autonómica, provincial y local; los servicios operativos y sanitarios; las fuerzas y cuerpos de seguridad; y especialistas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y el Grupo de Asesoramiento en Emergencias y Desastres (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La Junta de Andalucía ha activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, el teléfono gratuito 900 102 513 para atender a las personas afectadas emocionalmente por el terremoto. La atención será prestada por profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia de Emergencias de Andalucía con el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía, especialmente ante crisis de ansiedad, miedo persistente o situaciones de mayor vulnerabilidad provocadas por el terremoto y sus réplicas.

"Es normal el miedo e incertidumbre"

"Es normal que un episodio de estas características genere miedo e incertidumbre. Por eso hemos activado también la respuesta psicológica, para que cualquier persona que necesite ayuda profesional pueda recibirla", ha indicado Antonio Sanz. "La forma de protegerse es aprender a actuar para evitar riesgos, disponer de información y saber como actuar reduce la incertidumbre", ha señalado el consejero en el seno del comité.

La dirección de la emergencia ha creado también un grupo específico de coordinación con los ayuntamientos afectados y las instituciones participantes. Los avisos sobre grietas, desprendimientos u otras incidencias deben comunicarse al 1-1-2 para que sean clasificados, evaluados por los servicios correspondientes y trasladados al ayuntamiento, a Bomberos, al GAVE o al organismo competente.

La Agencia de Emergencias de Andalucía recuerda que los terremotos no se pueden predecir, aunque sus consecuencias pueden reducirse mediante medidas de autoprotección. La primera recomendación es mantener la calma, evitar rumores o informaciones exageradas y seguir únicamente las indicaciones de las autoridades, el 112 y los organismos científicos oficiales. Durante una sacudida no se debe salir corriendo del edificio. Lo adecuado es agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente o junto a un elemento estructural seguro y agarrarse hasta que termine el movimiento.

Alejarse de ventanas lámparas y estanterías

Hay que alejarse de ventanas, lámparas, estanterías y objetos que puedan caer. Si una persona se encuentra en el exterior, debe separarse de fachadas, cornisas, balcones, muros, postes, cables eléctricos y cristales. Si viaja en un vehículo, debe detenerse en un lugar seguro, sin obstaculizar el tráfico, y permanecer dentro hasta que finalice la sacudida. Una vez terminado el terremoto, deben utilizarse las escaleras y nunca el ascensor.

También es necesario comprobar si hay personas heridas y no mover a las que presenten lesiones graves, salvo que exista un peligro inminente. Se recomienda revisar visualmente y por el olor las conducciones de gas, agua y electricidad, sin accionar interruptores ni aparatos si se sospecha que existe alguna fuga o avería. "Si te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, evita entrar y salir del edificio innecesariamente. Si observas grietas o desperfectos, aléjate de la zona y comunícalo al 112", ha señalado el vicepresidente primero. Antonio Sanz ha pedido respetar todos los balizamientos.