Raquel Noya Pontevedra, 11 JUL 2026 - 20:00h.

La iniciativa, puesta en marcha en 2024, amplía este año su alcance con la incorporación de la playa de O Laño

Con ésta son tres las playas en las que funciona el original servicio instaurado por el Concello de Poio, Pontevedra

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Olvidarse el libro en casa ya no será una excusa para renunciar a la lectura durante una jornada de playa en los arenales del Concello de Poio. El consistorio pontevedrés vuelve a apostar este verano por acercar la lectura a vecinos y visitantes sin tener que acudir a las bibliotecas públicas o librerías con Bibliopraia, un servicio gratuito de préstamo de libros que este año se ofrece en tres arenales, uno más que el año anterior.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de la playa de O Laño, en Samieira, que se suma a Cabeceira y Xiorto, donde la iniciativa ya funcionó con éxito los dos últimos veranos. Las tres playas cuentan con Bandera Azul, un entorno que el Concello considera “idóneo” para combinar el descanso junto al mar con la lectura.

Así funciona Bibliopraia

El funcionamiento del servicio es sencillo. Durante los meses de julio y agosto, cualquier persona podrá coger prestado un libro de manera gratuita en las casetas de socorrismo de estas playas. El horario es el mismo que el del servicio de vigilancia: todos los días entre las 12:00 y las 20:00 horas. Una vez terminada la lectura, el ejemplar debe ser devuelto en la propia caseta para que pueda seguir circulando entre otros usuarios. Con esta iniciativa, el Concello de Poio busca fomentar el hábito lector también durante las vacaciones y convertir la playa en un espacio donde el ocio y la cultura vayan de la mano.

El alcalde, Ángel Moldes, destacó durante el acto de presentación, al que acudió acompañado de la concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, que la ampliación del servicio responde al compromiso municipal con la promoción de la lectura y con la mejora de los servicios que se ofrecen tanto a la población local como a quienes eligen el municipio como destino turístico. "Es una iniciativa interesante e innovadora que une ocio y cultura. Poder disfrutar de un libro junto al mar es una experiencia muy gratificante", asegura Moldes. El regidor también destaca la buena acogida que está teniendo esta iniciativa desde su puesta en marcha: "Cada verano comprobamos cómo aumenta el número de personas que se acercan a las Biblioplaias para elegir un libro entre las distintas propuestas, que además se van renovando a lo largo de la temporada".

Qué libros ofrece

La colección está formada por libros en gallego y en castellano y ofrece opciones para todas las edades. Los más pequeños encontrarán títulos como Os Bolechas, O Monstro de Cores, Os misterios dos fillos de Lúa o Todo lo que necesitas saber. Para el público adulto, Bibliopraia pone a disposición de los bañistas novelas de autores como Dolores Redondo, José Saramago, Paulo Coelho, Isabel Allende, Anne Jacobs o Matthew Reilly. Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento al uso responsable de Bibliopraia de manera que los libros puedan pasar de unas manos a otras durante todo el verano y todo el mundo tenga la oportunidad de leerlos. Por ello, recuerdan la importancia de devolver los ejemplares una vez finalizada su lectura para que el servicio siga beneficiando al mayor número posible de personas.