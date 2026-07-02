Jorge Bergantiños 02 JUL 2026 - 12:33h.

Siete institutos gallegos denuncian queel examen de Historia de la PAU extraordinaria no cumplen criterios propios de la CIUG

Profesores y alumnos se quejan de una nueva incidencia en Historia, materia que en la convocatoria ordinaria, también originó controversia

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Santiago de CompostelaAlrededor de 3.000 alumnos se han presentado durante esta semana a la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU) en Galicia. Una nueva oportunidad para los que quieren mejorar sus notas o para los que tuvieron que acudir a los exámenes de recuperación de 2º de Bachillerato, aunque se mantienen las similitudes con las pruebas de hace apenas un mes. La sombra de la polémica por los errores en los exámenes vuelve a escena y esta vez repite Historia como asignatura.

En la ordinaria, alumnos y profesores se quejaron de fallos e inconsistencias en Dibujo Técnico e Historia de España, donde la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia), que es el organismo encargado de la organización de la selectividad, consideró que ninguna de estas incidencias perjudicaría en las calificaciones finales.

Ahora en esta extraordinaria, docentes de siete institutos gallegos piden a la CIUG que revise una pregunta de Historia de España. Consideran que no se ajusta "a los criterios propios de la citada Comisión. Una situación que ha provocado de nuevo un estado de malestar entre alumnos y profesores que dicen que “llueve sobre mojado”.

Fuentes de la comunidad explican que no se trata de un problema en la formulación, ya que “son completamente válidas, simplemente que no se adaptan a los criterios que nos dan previamente". Se centran en la primera de las preguntas de la prueba, según la información facilitada a principio de curso, dicha cuestión no debería de contener más de dos errores para ser corregidos por el alumnado y manifiestan haber contabilizado hasta cuatro.

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Por su parte, han denunciado que la respuesta por parte de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha seguido la línea de la convocatoria de junio, en la que anunció que alertaría a los correctores para no perjudicar al alumnado. En esta ocasión, admiten que existen más de dos errores, aunque esas imprecisiones estaban relacionadas con el mismo tema, algo buscado para facilitar al alumnado su identificación.

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Reunión de las universidades con la Xunta

La PAU de 2026 están siendo una de las más movidas de los últimos años, principalmente por la polémica de los ceros colectivos en euskera en el País Vasco. Es por ello que los centros están comenzando a exigir responsabilidades. En Galicia, el IES Leliadoura de Ribeira, uno de los centros que más se ha quejado en ambas convocatorias por los fallos en Historia de España, ha reclamado que la persona que coordine el grupo de trabajo debe estar capacitado y si no es así, "deberá dejar su cargo".

La controversia ya ha traspasado del ámbito académico al político. Este miércoles el Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, se ha reunido por primera vez con los rectores de las universidades públicas gallegas para abordar una mejora en la organización de estas pruebas y así dotar de una mayor seguridad e igualdad al alumnado.

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2.918 alumnos inscritos, casi la mitad solo para subir nota

No es algo baladí que las notas de corte hayan subido considerablemente en los últimos años en el acceso a las universidades públicas españolas. Según datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en el año 2016 la nota media de admisión era de 8,67 sobre 14, mientras que en el 2025 era de 10,14. Supone un incremento de un 17% en los últimos nueve años y en el décimo, no parece que la tendencia se vaya a revertir.

Una situación que preocupa mucho a los estudiantes, el claro ejemplo es la cifra de jóvenes que se presentan a la repesca, de los casi 3.000 que cerrarán este jueves con el examen de la materia de modalidad en función de su rama elegida, el curso académico 2025-2026.