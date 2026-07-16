La familia del joven fallecido denuncia que el diagnóstico llegó ocho meses tarde y reclama que se reconozca el daño causado

El Sergas admite la demora asistencial, pero rechaza compensar económicamente al considerar que el desenlace no habría cambiado

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La familia de Antón, un joven de 25 años fallecido por un tumor cerebral agresivo, mantiene abierta su batalla para que se reconozca el impacto que tuvo el retraso en su diagnóstico. El joven murió en 2024 tras meses de síntomas sin una respuesta médica definitiva, según la información publicada sobre el caso.

Ocho meses de espera hasta conocer el diagnóstico

Los primeros síntomas de Antón comenzaron en 2022, cuando empezó a sufrir alteraciones sensitivas y problemas de movilidad. Durante ese periodo acudió en varias ocasiones a consultas médicas y servicios de Urgencias, pero el diagnóstico del tumor cerebral no llegó hasta meses después. La familia sostiene que el retraso redujo su calidad de vida durante la enfermedad.

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La familia cuestiona la respuesta sanitaria

Según el relato de sus allegados, el joven fue empeorando progresivamente hasta que una resonancia confirmó la existencia del tumor. Posteriormente, fue trasladado a otro centro hospitalario para continuar con la atención especializada. Sus familiares consideran que hubo una falta de oportunidad para recibir antes el tratamiento adecuado.

El Sergas rechaza la indemnización solicitada

La Xunta de Galicia reconoce que existió una demora en el proceso diagnóstico, aunque sostiene que la agresividad del tumor habría provocado el mismo desenlace incluso con una detección más temprana. La familia, por su parte, defiende que la reclamación no se centra solo en evitar el fallecimiento. La petición busca compensar el sufrimiento y la pérdida de calidad de vida sufrida por Antón.

Una reclamación que llegará a los tribunales

Después de la resolución negativa, la familia prepara nuevas acciones legales para reclamar responsabilidades y defender la memoria del joven. Los allegados insisten en que su objetivo principal es que se reconozca lo ocurrido y que otros pacientes no pasen por una situación similar. La familia asegura que continuará la vía judicial para exigir una respuesta.