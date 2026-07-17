La gata, rescatada de una colonia felina de Torneiros, perdió un ojo tras recibir el impacto de un perdigón y se recupera en una casa de acogida

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha pedido colaboración en redes sociales

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La gata Paz, víctima de un grave episodio de maltrato animal en la parroquia de Torneiros, busca ahora una familia que le ofrezca un hogar permanente. El animal perdió un ojo tras recibir el impacto de un perdigón, aunque su evolución es favorable y permanece bajo los cuidados de una voluntaria mientras continúa su recuperación.

El ataque obligó a una intervención de urgencia

Todo comenzó cuando varios vecinos localizaron a la gata mientras buscaban a otro felino desaparecido. Al comprobar que presentaba una importante lesión ocular avisaron a las responsables de la colonia felina y a la Policía Local, que activó el protocolo municipal de bienestar animal. La operación veterinaria confirmó que tenía un perdigón alojado en el ojo, una lesión que hizo imposible salvarlo.

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El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha pedido colaboración en redes sociales.

Investigación para localizar al responsable

La Policía Local ha abierto diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a la persona autora del disparo. Desde el Concello recuerdan que el maltrato animal puede constituir un delito penal, con penas de prisión y sanciones económicas cuando provoca lesiones graves o la muerte del animal.

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Un llamamiento para que no vuelva a la calle

Tras la intervención quirúrgica, Paz permanece en una vivienda de acogida donde recibe tratamiento y todos los cuidados necesarios. Debido a su carácter tranquilo y sociable, el objetivo es encontrarle una familia adoptiva para evitar que tenga que regresar a la colonia felina una vez finalice su recuperación.

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Petición de colaboración ciudadana

El Concello también ha solicitado la ayuda de cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido en Torneiros. Además de intentar esclarecer el ataque, la administración local insiste en la importancia de proteger las colonias felinas y fomentar el respeto hacia los animales. Las autoridades piden la colaboración vecinal para identificar al autor del disparo.