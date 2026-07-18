Jorge Bergantiños 18 JUL 2026 - 17:40h.

Las cuestas, el calor y la discapacidad no son obstáculos que impidan que estos cinco peregrinos cumplan su meta

El reto solidario de Ignacio, de 31 años, que quedó parapléjico tras un salto al mar: cruza a nado junto a su padre la bahía de Cádiz "con coraje, amor y resilencia"

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"Que nadie te diga que no puedes". Ese es lema que lleva Discamino, un proyecto solidario que nació en 2009. Este año, 17 miembros de este peregrino han realizado un viaje de superación. Cinco peregrinos con discapacidad han partido desde Sevilla para hacer el Camino de Santiago. En total, 980 kilómetros hasta la catedral de Santiago.

"Mucha emoción porque cada camino es un reto y este es un reto más de superación y sufrimiento", explica Suso Valverde, que sufre paraplejia. Las cuestas, el calor y la discapacidad no son obstáculos que impidan que estos cinco peregrinos cumplan su meta. "Todos los valores que deben de estar representados en la sociedad aquí se encuentran", reconoce Merche Álvarez, quien sufre atrofia muscular espinal.

Discamino, un proyecto social que nació gracias a Gerardo Fernández

Esta iniciativa surgió en 2009 de la mano de Gerardo Fernández, que fue quien impulsó la idea. Aunque su legado también fue su perrita, quien también ha participado este año en el recorrido. "Fue la compañera de Gerardo, con quien empezó Discamino y que falleció el año pasado tristemente. Iba con él a todas partes, le acompañaba y le mantenía con vida porque no veía ni oía", señala Javier Pitillas, presidente del proyecto solidario.

Esta perrita ha viajado este año junto a Merche: "Ha venido en mis rodillas desde Sevilla". Ellos han estado 16 días pedaleando y coleccionando muchos recuerdos. "Vi a todos mis compañeros cuesta abajo, en fila, bajando y me surgió una pequeña reflexión 'Jo, qué bien iría el mundo si estuviera gobernando por la discapacidad", admite Pablo Paz, quien sufrió un ictus.

Después del largo camino, la emoción es lo que más ha llenado a estos peregrinos, haciendo que todos los malos momentos queden en un segundo plano. Porque, tal y como dice Discamino, "Que nadie te diga que no puedes".