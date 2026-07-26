Iván Sevilla 26 JUL 2026 - 07:30h.

El escultor pasó de competir como "aizkolari" a tallar piezas artísticas en madera: "Me solicitan recuerdos o detalles de boda"

Entre sus creaciones más complejas nos destaca "un santo de cuatro metros" o "un padre con su hija a caballito"

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PontevedraEn la localidad de Moaña, Pontevedra, vive un hombre con un particular talento. Él mismo se define como "susurrador de troncos". Porque Yosi Fervenza los convierte en obras de arte con una motosierra.

Su materia prima son siempre "árboles que se cortan o se mueren" y este artista de la madera les da una segunda vida para que sirvan como elemento decorativo, sean un homenaje o tengan cualquier otro significado.

Antes de escultor fue "aizkolari", término con el que se denomina al deportista que practica la corta de troncos con hacha en alguna de sus modalidades vascas. Por tradición de su abuelo, heredó esta práctica del mundo rural.

"Un año asistí a un campeonato en Asturias y descubrí que había gente que daban espectáculos haciendo unas pequeñas figuras. Como siempre se me dieron bien las manualidades, opté por probar yo un día", nos relata Yosi a Informativos Telecinco.

"Al principio creé muy pocas, una, dos o tres al año solo, porque estaba más centrado en el otro deporte hasta que ya llegó un momento que se cancelaron los torneos, me quedé parado y luego me empezaron a llamar para exhibiciones", rememora.

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"Me solicitan recuerdos o detalles de boda", nos especifica

Desde el 2008, concretamente, lleva realizando tallas en madera de todo tipo: "Hoy en día ya tengo gran carga de trabajo, por ejemplo me solicitan trabajos personalizados por encargo como recuerdos o detalles de boda".

Para tanto particulares como ayuntamientos u otros organismos públicos, este artista moañés ha creado gran cantidad de piezas ya: "Animales, personas, otras figuras... No tengo un cálculo exacto, pero habré pasado bastante de las 100".

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De todas esas realizadas, una de las más complejas que recuerda fue la estatua de un "santo de cuatro metros de altura". "El tronco era de un eucalipto que examinaron y vieron que había peligro de caída por tener varias partes muertas", nos explica.

"Como estaba plantado dentro del recinto exterior de una iglesia, optaron por rendirle un homenaje al ejemplar y a San Benito, que ocupa la capilla de la parroquia", añade el artesano sobre la historia detrás de aquel trabajo.

"Un padre con su hija a caballito", con iluminación incluida

Otra obra que destaca por su tamaño, con "más de cinco metros" de alta, fue la que talló de "un padre y su hija a los lomos o a caballito". "Incluso le pusimos iluminación, ya que la niña sostiene una luz que se enciende con el alumbrado público", nos señala.

Yosi nos matiza que su labor de tallar esculturas la va "alternando" con otras dedicaciones a lo largo del año porque hay veces que recibe "muchos pedidos juntos", pero otras "no tantos", así que le queda tiempo libre.

"Me suelen contactar comisiones de fiestas o asociaciones de vecinos para exhibiciones de unas horas. Aparte, soy también docente forestal, motoserrista y monitor de motosierra, ya que es una máquina que me fascina,", nos especifica.

Acerca de los espectáculos para los que lo contratan, nos asegura que al público asistente le "llama mucho la atención que sea capaz de quitar una figura a partir de un tronco". Por eso, hay gente que "se queda" hasta que la termina.

Concursos donde domina "la destreza y la rapidez"

Yosi nos desvela igualmente que participó en "concursos internacionales" celebrados en países como "Rusia o Lituania", donde estuvo varios días. En los nacionales que ganó, por ejemplo, en Navarra o Vitoria, suelen durar "unas tres horas".

El reto es todavía más mayúsculo y exigente en otras pruebas de apenas "30 minutos" en los que tiene que crear la escultura que pueda. "O es de temática libre o la organización te concreta ya una", nos aclara sobre los certámenes.

En este talento que el gallego domina a la perfección es fundamental la "destreza" y la "rapidez" para lograr acabar una figura a tiempo: "Valoran aspectos como el acabado, la dificultad, los detalles...".