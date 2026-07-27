Las autoridades trasladaron al animal hasta el fondo marino, pero el animal acabó muriendo poco después

Timmy, la ballena que se quedó varada en Alemania, ya está en libertad tras ser transportada al mar del Norte

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Una ballena de unos cinco o seis metros que se quedó varada este lunes en la la playa de Sabón, en Arteixo, en A Coruña ha fallecido poco después de ser remolcada a mar abierto.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, fue un particular quien alertó a las 8:40 horas de esta mañana de la presencia del cetáceo en el arenal coruñés. Emergencias pasó el aviso a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, la Policía local, Protección Civil de Arteixo y Gardacostas de Galicia.

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Según ha ampliado Salvamento Marítimo, Protección Civil alertó a los Controladores Marítimos de A Coruña, solicitando asistencia para remolcar al animal, que se encontraba próximo al dique del puerto exterior.

Hasta el punto se desplazó la embarcación de rescate Salvamar Betelgeuse, que remolcó a la ballena. Finalmente, según la información de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), la ballena se fue al fondo marino aparentemente muerta.

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Podría haber sufrido un ataque de orcas

Medios locales como ‘La Opinión de A Coruña’ confirmaban durante la mañana de este lunes que el cetáceo apareció con signos de lo que podría parecer un ataque de orcas tras presentar una herida en la cola y marcas en la aleta dorsal, zona que las orcas suelen atacar para inhabilitar a las ballenas y poder capturarlas con facilidad.

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Pese a los esfuerzos de las autoridades de remolcar el cuerpo del animal herido hasta el fondo marítimo para que la ballena pudiese recuperar su vida normal, terminó fallecido horas después. Además, las tareas de rescate fueron muy difíciles según confirma el mismo medio ya que la marea estaba revueltas y en la zona donde quedó varado el cetáceo había olas de más de un metro, por lo que tuvieron que utilizar motos de agua para adentrarse en el mar.